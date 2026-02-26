男返台3度看病才確診登革熱 疾管署籲醫界提高警覺

北部50多歲1月底曾到馬爾地夫，返台後發燒、肌肉痠痛且出疹，但在2月16日起到2間不同醫院3度就診，20日才通報染登革熱，疾管署今天發通函提醒醫界注意登革熱疫情。

衛生福利部疾病管制署發言人林明誠今天對媒體說明，此個案為居住於北部50多歲男性，1月底曾至馬爾地夫旅遊，返國後出現發燒、肌肉痠痛、關節痛及出疹等症狀，但在2月16日、19日及20日分別到2間醫院看診，卻在20日才通報為登革熱病例，研判為境外移入。

林明誠指出，此個案3次都是到醫院就醫，若醫師看診時有確實詢問旅遊史、職業別、相關接觸史及是否群聚等TOCC資訊，一般來說就會做登革熱NS1快篩，此個案卻第3次就醫才通報確診。因此發致醫界通函提醒，年假結束國內外人流移動增加，登革熱境外移入及後續傳播風險上升，籲請臨床醫師提高警覺。

國內登革熱疫情，疾管署統計，今年截至2月25日，累計共19例，均為境外移入病例，累計病例數少於2024、2025年同期。移入國家以印尼6例最多，其次依序為菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫。

疾管署提醒，各醫師對於出現疑似登革熱症狀之就診民眾，如具東南亞、南亞及南美洲等登革熱流行地區旅遊史，請適時使用登革熱NS1快速診斷試劑，以及時發現疑似病例。

疾管署表示，由於登革熱個案在發病前1天至發病後5天為具傳染性的病毒血症期，因此及早發現病例並採取相關防疫措施，是有效控制登革熱疫情關鍵。

疾管署提醒醫界，如遇發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹（部分個案有腹瀉症狀）等疑似登革熱症狀之個案，務必詳細詢問TOCC，包含旅遊史、職業別、相關接觸史及是否群聚，及早通報並視需要使用「登革熱NS1快速診斷試劑」，供作臨床診斷參考，以有效減少疑似病例就醫次數及縮短隱藏期，防範疫情擴散。