諾羅病毒腹瀉就診率飆高 靠「這一招」就能對抗感染風險

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市衛生局提醒，烤蚵仔充分加熱烤全熟再食用。圖／本報資料照
春節假期急診室腹瀉就診率飆高，其中檢出病毒以諾羅病毒居多、占比逾8成，且病毒型態不僅傳播力強、民眾多半缺乏免疫力，高市衛生局啟動監測與衛教機制，嚴防進入校園、旅宿及餐飲場所，避免引爆群聚感染。

衛福部疾管署監測統計，今年春節全國腹瀉急診就診率達9.84%，高雄市也有9.71%，這波腸胃炎疫情以諾羅病毒為感染源，且是新型變異株GII.17，更棘手的是，這株新型諾羅病毒劑量極低就能致病，一般酒精與乾洗手液對它幾乎無效，光靠噴酒精不夠。

防疫關鍵仍得回到最原始的一招，用肥皂勤洗手、把食物煮熟，民眾用餐前、如廁後、處理食材前，都應確實依照洗手五步驟清潔雙手，才能有效降低感染風險

衛生局表示，貝類如牡蠣、蛤蜊等被點名為高風險食材，務必徹底煮熟、避免生食，若家中有人出現嘔吐或腹瀉症狀，環境清潔也不能馬虎：一般消毒建議使用1000ppm漂白水擦拭，若需清理嘔吐物或排泄物，則要提高到5000ppm，並全程配戴手套與口罩，避免吸入飛沫中的病毒顆粒。

另一方面，國內流感與腸病毒疫情呈現下降趨勢，仍處於低度流行期，偏偏又逢各級學校開學，學童密切互動恐成為病毒，衛生局提醒，幼教與托育機構、家長都應加強教導孩子正確洗手、留意環境通風與清潔消毒，避免病原體隨孩子帶回家，波及家中嬰幼兒。

經醫師診斷感染腸病毒或流感，應確實在家休息，降低交叉感染風險，待症狀解除後48小時再恢復上班、上學。衛生局強調，一旦出現發燒、意識改變、呼吸急促、噁心、嘔吐或腹瀉等症狀，盡速就醫，才能把傳染風險降到最低。

衛生局提醒，酒精不是對付諾羅病毒的剋星。圖／高雄市衛生局提供
餐飲業者遠離諾羅病毒有四大重點。圖／高雄市衛生局提供
諾羅病毒出現新型變異株GII.17具備傳播力強特性。圖／高雄市衛生局提供
蚵仔全熟再食用。圖／高雄市衛生局提供
諾羅病毒 衛生局 風險

