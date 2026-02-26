桃園國際機場開航47周年 預計投入7724億元提升國門競爭力

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園國際機場今天開航47周年，為提供旅客更舒適、便捷的使用體驗，國家發展委員會今天審議通過「桃園國際機場園區綱要計畫（第三版）」。圖／機場公司提供
桃園國際機場今天開航47周年，為提供旅客更舒適、便捷的使用體驗，國家發展委員會今天審議通過「桃園國際機場園區綱要計畫（第三版）」。圖／機場公司提供

今天是桃園國際機場開航47周年，自1979年開航至今服務已突破9億人次，桃園國際機場旅運量屢創新高，今年春節疏運期間單日旅運量更創下16.9萬的新紀律，為提供旅客更舒適、便捷的使用體驗，近期陸續啟用三航廈北登機廊廳、臨時過夜機坪。機場公司表示，為展現政府發展國家門戶之決心，國家發展委員會今天審議通過「桃園國際機場園區綱要計畫（第三版）」。

機場公司指出，依照國際機場園區發展條例，針對桃園國際機場必需定期滾動檢討機場園區綱要計畫，綜合國內外局勢及產業發展，擬定桃園國際機場之發展目標與策略。桃機開航47周年之際，國家發展委員會通過「桃園國際機場園區綱要計畫（第三版）」，擬定2045年達年客運量8,380萬人次、貨運量385萬噸之宏偉願景

機場公司說明，為達成此目標，將規劃投入約7,724億元辦理各項園區設施與聯外道路優化，其中機場公司投入5,115億，其他政府單位投入1,576億，民間參與建設金額預估可達1,033億元，並持續優化人力調度、動線引導與各項軟硬體服務，期盼提升國門服務能量時，同時提升台灣的國際競爭力。

