清明掃墓防火 消防署籲「4不1要」

清明節將至，內政部消防署今天表示，全國在春節期間共發生2499件火災，釀3死、15傷，呼籲民眾掃墓記得「除草『不』用火」等4不1要原則，共同守護山林防火安全。

消防署發布新聞稿表示，南投縣埔里鎮觀音瀑布附近林地自15日起火燃燒，目前仍持續投水搶救中，累計延燒面積已近40公頃；農曆春節後緊接著進入清明掃墓高峰期，提醒民眾上山祭拜不用火，以降低火災發生機率。

根據消防署統計資料，今年春節期間（2月14日至23日）全國共發生2499件火災，並造成3人死亡、15人受傷，共出動消防人次1萬9692人、義消人次1550人、9228輛車。

緊急救護部分，受理件數共3萬662件，車輛派遣數3萬3887輛、救護載送人數2萬5150人；森林火災3件。

消防署說明，清明掃墓高峰期即將到來，為有效降低墓地雜草火災發生次數，內政部提早於1月函發「直轄市、縣（市）政府115年度清明期間防火安全整備指導計畫」給各地方政府，共同執行清明防火工作。

同時，與環境部攜手合作，推行一系列因應措施，減少民眾自行使用火源的情形。

消防署呼籲，民眾清明掃墓要謹記4不1要原則，包括除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走。

消防署提醒，民眾掃墓務必避免以火燒方式除草，可用鐮刀或農具割除雜草，並用垃圾袋打包後丟棄；不要亂丟菸蒂、不焚燒紙錢，改採「以功代金」、「以米代金」等功德回向及環保低碳的方式祭拜。

另外，若有放鞭炮的習俗，可用電子鞭炮音效代替；攜帶垃圾袋、水桶或水瓶，以備不時之需；清明掃墓即使不用火，也能表達追思祭祖的心意。

消防署表示，清明慎終追遠的意義在體現孝道、崇敬祖先，面對即將到來的掃墓高峰期，呼籲民眾共同守護山林，消防機關也將透過科技應用，全面提升防火與救災量能，共同建立安全、韌性的生活環境。