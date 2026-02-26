快訊

陳光復初一重傷…拿掉部分頭蓋骨腦壓仍高「未脫險」 不排除二次減壓手術

「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞

沈玉琳大病初癒確定3月回歸 「雙面威廉」命運多舛終等到他病後首曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「幾乎所有癌症病人都會用」癌症免疫藥物摻不銹鋼微粒 預防性回收12萬瓶

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
「保疾伏（OPDIVO）」可用於治療多種癌症，藥商台灣小野藥品主動通報，製造廠發現藥瓶膠塞有不鏽鋼微粒，出事規格雖未輸入台灣，仍主動回收，預計回收數量高達12萬瓶。本報資料照片
「保疾伏（OPDIVO）」可用於治療多種癌症，藥商台灣小野藥品主動通報，製造廠發現藥瓶膠塞有不鏽鋼微粒，出事規格雖未輸入台灣，仍主動回收，預計回收數量高達12萬瓶。本報資料照片

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療多種癌症，藥商台灣小野藥品主動通報，製造廠發現藥瓶膠塞有不鏽鋼微粒，出事規格雖未輸入台灣，但仍主動回收，預計回收數量高達12萬瓶。台灣免疫暨腫瘤學會理事長吳教恩指出，這款藥品適應症廣，臨床上幾乎所有癌別病人「或多或少都會用到」，盼藥廠能盡早揪出原因，避免發生供應問題，影響病人用藥。

衛福部食藥署指出，摻入不銹鋼微粒的藥品規格為保疾伏（OPDIVO）240毫克，國內並未引進，但仍要求回收20毫克、100毫克及120毫克三種規格藥品。吳教恩說，國內並無使用240毫克劑型，而是以120毫克為主，不過同一成分不同規格藥品，恐有共用生產線等問題，因此業者主動把關並啟動回收，而不銹鋼與免疫藥物不易產生化學作用，類似情況主要需擔心微粒進入病人體內。

吳教恩說，發生問題的藥品規格並未輸入國內，藥商已發揮良心預防性回收，並非國內藥物已出問題，加上平時藥師配藥時，針對藥物中不明懸浮物及雜質會謹慎把關，將異常藥物退回廠商，且藥物注射時會經過過濾器，可過濾藥物以外的雜質，臨床上常用的過濾器，可過濾最小0.2微米顆粒，重重把關均能避免藥物雜質影響用藥安全，因此使用這項藥物的病人，不必過於擔心。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍指出，須回收藥品數量共12萬劑，但除回收批號外，目前業者庫存充足，無缺藥之虞。吳教恩說，保疾伏適應症廣，臨床上幾乎所有癌症治療都會用到，若大規模回收，恐影響臨床使用，盼藥商盡快找出摻入不鏽鋼微粒原因，並設法避免，以免藥品供應發生問題，影響病人用藥權益。

病人 臨床 癌症治療 食藥署 衛福部

延伸閱讀

癌症免疫藥物「保疾伏」摻不鏽鋼微粒 食藥署回收22批12萬餘瓶

十天內15藥品短缺…食藥署曝7項為必要藥品 氣喘、結膜炎用藥均上榜

燁聯、華新不銹鋼 連四漲

聯馥食品鮮菇殘留農藥、知名連鎖咖啡廳紙容器螢光劑超標 食藥署攔截

相關新聞

228連假全台濕答答 下周鋒面來襲「乍暖還寒」恐達大陸冷氣團

氣象署表示，未來一週鋒面、東北季風及華南雲雨區東移影響，全台有雨，明天及28日最顯著，中部以北留意較大雨勢，可能有雷雨；...

新北爆麻疹本土病例526人急匡列 春節足跡遍及西門町、光華商場

新北市衛生局今（26日）接獲麻疹確診通報。一名中和區42歲男性為先前境外確診個案之接觸者，在監測期間2月19日開始出現咳...

癌症免疫藥物「保疾伏」摻不鏽鋼微粒 食藥署回收22批12萬餘瓶

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療黑色素瘤、肺癌、淋巴癌等11項癌症。藥商台灣小野藥品主動...

不只搭捷運！他提TPASS「5大功能」引共鳴：上廁所超好用

TPASS為行政院通勤月票，由交通部發行，購買指定生活圈月票，即可在30日內不限次數搭乘捷運、公車、台鐵與公路客運。一名網友發文，稱TPASS不只有搭乘捷運的優點，更可以透過進出捷運站滿足諸多需求，此文引起熱議，網友們紛紛直言：「我也超愛這樣用」。

5旬男三度就醫確診登革熱…疾管署發醫界通函嚴防 揭今年流行狀況

國內近日新增1例登革熱境外移入病例，為居住於北部50多歲男性，潛伏期具馬爾地夫旅遊史，返國後出現發燒、肌肉痠痛、關節痛及...

諾羅病毒腹瀉就診率飆高 靠「這一招」就能對抗感染風險

春節假期急診室腹瀉就診率飆高，其中檢出病毒以諾羅病毒居多、占比逾8成，且病毒型態不僅傳播力強、民眾多半缺乏免疫力，高市衛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。