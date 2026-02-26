新北爆麻疹本土病例 526人急匡列 春節足跡遍及西門町、光華商場

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
衛生局今公布麻疹本土病例的活動足跡。圖／新北衛生局提供
衛生局今公布麻疹本土病例的活動足跡。圖／新北衛生局提供

新北市衛生局今（26日）接獲麻疹確診通報。一名中和區42歲男性為先前境外確診個案之接觸者，在監測期間2月19日開始出現咳嗽、發燒，23日出現紅疹，24日由醫院通報後確診，目前狀況穩定，居家隔離中。針對此個案，衛生單位已匡列同住親友5名及共有526名接觸者，將持續監測至3月17日。

新北衛生局說明，由於個案於可傳染期間有公共場所活動史，提醒曾於附表場所出入的民眾，請進行自主健康管理至3月17日，在自主健康管理期間，請留意是否出現疑似症狀，如紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎等，請盡速與衛生單位聯繫，另自主健康管理期間應避免出入公共場所，並儘量配戴口罩，以降低病毒傳播風險。

衛生局提醒，目前為麻疹好發季節，且全球疫情嚴峻，由於麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種，設籍新北6個月以上未滿1歲嬰幼兒，如欲前往麻疹流行地區，可至29區衛生所評估，免費提前接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR0）。

衛生局呼籲，新北出現麻疹本土病例，民眾如被匡列為接觸者且接獲衛生單位開立之麻疹個案接觸者健康監測通知書，應遵守各項自主健康管理規定，若違反自主健康管理規定，將依傳染病防治法第67條裁罰6萬至30萬元罰鍰。

