快訊

陳光復初一重傷…拿掉部分頭蓋骨腦壓仍高「未脫險」 不排除二次減壓手術

「黃金署長」確定入獄！黃季敏貪汙收賄1716萬 累計判刑55年8月定讞

沈玉琳大病初癒確定3月回歸 「雙面威廉」命運多舛終等到他病後首曝光

「開刀開錯人」僅懲處醫師不夠 醫改會籲依醫預法全面查核防再犯

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，此事不能以單一事件來處理，應依醫療事故預防及爭議處理法規定，由主管機關主動查核確認具體改善措施與防止再犯機制，避免相同事件再次發生。圖／醫改會提供
台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，此事不能以單一事件來處理，應依醫療事故預防及爭議處理法規定，由主管機關主動查核確認具體改善措施與防止再犯機制，避免相同事件再次發生。圖／醫改會提供

高雄市立民生醫院前年4月4日發生執刀醫師陸希平「開刀開錯人」疏失，此案送交醫師懲戒委員會審議，決議記其警告，停業1年處分，至偏鄉從事衛教宣導300小時。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，此事不能以單一事件來處理，應依「醫療事故預防及爭議處理法」規定，由主管機關主動查核確認具體改善措施與防止再犯機制，並須擴大了解其餘醫院是否也有相關狀況，降低風險避免再發生。

當時衛生局認陸希平不僅開錯刀，事後還涉病歷偽造，雖陸否認造假病歷，仍被記2大過免職。此案送交醫師懲戒委員會審議，認陸因未落實手術相關標準作業，致手術病人發生錯誤，決議記其警告，停業1年處分，至偏鄉從事衛教宣導300小時。

林雅惠說，相關案件不應僅聚焦於單一醫師的專業疏失，應從整體制度與醫院管理層面進行檢討。從病人被推錯、術前身分確認流程未能有效攔截，且經手多名人員皆未察覺異常，最後導致開錯病人，顯示問題並非單一人違反標準作業流程，而涉及團隊合作失靈與制度性漏洞。

林雅惠說，社會大眾不可能每次遇到醫療錯誤，只能寄望於「剛好被發現」或「僥倖被攔下」，病人安全應建立在穩定可靠的系統之上。以民生醫院為例，近年病安事件頻傳，過去曾因重大醫療疏失導致院長下台、主治醫師遭懲處與院內記過，但後續仍接連發生輸錯血、看錯病人、延誤診治等事件，顯示單靠個別懲處，並未真正改善結構性問題。

這類情況已明確違背醫療事故預防及爭議處理法，強調精神為「組織除錯」與「從錯誤中學習」。林雅惠說，當醫療事故頻繁發生，問題往往並非偶發，而是長期管理鬆散、制度失靈所累積的結果。若僅將責任限縮於個別醫師或單一院所，甚至以懲處作為事件的終點，而未針對系統錯誤進行全面檢討與修正，無論對醫療體系或病人而言，都無法獲得真正的保障。

醫療事故預防及爭議處理法已明定，若單一院所或跨縣市醫療機構頻繁發生重大醫療事故，主管機關應主動介入，並可依法啟動專案調查，而非僅被動接受通報。主管機關並非無法作為，而是應積極運用法定權限，落實預防再犯的責任。

林雅惠指出，目前尚未看到院方或主管機關針對民生醫院病安事件頻傳，提出具體且可檢視的改善與防範措施。盡管先前地方政府曾促成醫療合作，強化急救與醫療量能，但這類作法著重於醫療能力提升，並未直接回應病人安全與醫院治理的核心問題。

林雅惠呼籲，醫療事故發生後，檢討與究責固然必要，但更重要的是建立防止再犯與跨機構學習的機制。依據醫預法精神，重大事故應成為全國性的學習素材，透過制度化的學習平台，讓其他縣市與醫療院所引以為戒，進而強化自身管理與病安體系，這才是當初立法所期待的真正目標。

病人 醫師 衛生局 醫療疏失

延伸閱讀

粉絲變韭菜？BTS巡演開跑住宿飆天價 南韓祭大刀：宰客初犯恐停業

獨／高雄開錯刀醫師記兩大過免職 醫懲會只記警告還可當醫師理由曝

過年闖新北烏來停業飯店探險偷古玩 9人送辦

用完餐多人身體不適疑集體食物中毒 紅豆食府致歉：停業調查原因中

相關新聞

228連假全台濕答答 下周鋒面來襲「乍暖還寒」恐達大陸冷氣團

氣象署表示，未來一週鋒面、東北季風及華南雲雨區東移影響，全台有雨，明天及28日最顯著，中部以北留意較大雨勢，可能有雷雨；...

新北爆麻疹本土病例526人急匡列 春節足跡遍及西門町、光華商場

新北市衛生局今（26日）接獲麻疹確診通報。一名中和區42歲男性為先前境外確診個案之接觸者，在監測期間2月19日開始出現咳...

癌症免疫藥物「保疾伏」摻不鏽鋼微粒 食藥署回收22批12萬餘瓶

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療黑色素瘤、肺癌、淋巴癌等11項癌症。藥商台灣小野藥品主動...

不只搭捷運！他提TPASS「5大功能」引共鳴：上廁所超好用

TPASS為行政院通勤月票，由交通部發行，購買指定生活圈月票，即可在30日內不限次數搭乘捷運、公車、台鐵與公路客運。一名網友發文，稱TPASS不只有搭乘捷運的優點，更可以透過進出捷運站滿足諸多需求，此文引起熱議，網友們紛紛直言：「我也超愛這樣用」。

5旬男三度就醫確診登革熱…疾管署發醫界通函嚴防 揭今年流行狀況

國內近日新增1例登革熱境外移入病例，為居住於北部50多歲男性，潛伏期具馬爾地夫旅遊史，返國後出現發燒、肌肉痠痛、關節痛及...

諾羅病毒腹瀉就診率飆高 靠「這一招」就能對抗感染風險

春節假期急診室腹瀉就診率飆高，其中檢出病毒以諾羅病毒居多、占比逾8成，且病毒型態不僅傳播力強、民眾多半缺乏免疫力，高市衛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。