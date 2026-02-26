「開刀開錯人」僅懲處醫師不夠 醫改會籲依醫預法全面查核防再犯

高雄市立民生醫院前年4月4日發生執刀醫師陸希平「開刀開錯人」疏失，此案送交醫師懲戒委員會審議，決議記其警告，停業1年處分，至偏鄉從事衛教宣導300小時。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，此事不能以單一事件來處理，應依「醫療事故預防及爭議處理法」規定，由主管機關主動查核確認具體改善措施與防止再犯機制，並須擴大了解其餘醫院是否也有相關狀況，降低風險避免再發生。

當時衛生局認陸希平不僅開錯刀，事後還涉病歷偽造，雖陸否認造假病歷，仍被記2大過免職。此案送交醫師懲戒委員會審議，認陸因未落實手術相關標準作業，致手術病人發生錯誤，決議記其警告，停業1年處分，至偏鄉從事衛教宣導300小時。

林雅惠說，相關案件不應僅聚焦於單一醫師的專業疏失，應從整體制度與醫院管理層面進行檢討。從病人被推錯、術前身分確認流程未能有效攔截，且經手多名人員皆未察覺異常，最後導致開錯病人，顯示問題並非單一人違反標準作業流程，而涉及團隊合作失靈與制度性漏洞。

林雅惠說，社會大眾不可能每次遇到醫療錯誤，只能寄望於「剛好被發現」或「僥倖被攔下」，病人安全應建立在穩定可靠的系統之上。以民生醫院為例，近年病安事件頻傳，過去曾因重大醫療疏失導致院長下台、主治醫師遭懲處與院內記過，但後續仍接連發生輸錯血、看錯病人、延誤診治等事件，顯示單靠個別懲處，並未真正改善結構性問題。

這類情況已明確違背醫療事故預防及爭議處理法，強調精神為「組織除錯」與「從錯誤中學習」。林雅惠說，當醫療事故頻繁發生，問題往往並非偶發，而是長期管理鬆散、制度失靈所累積的結果。若僅將責任限縮於個別醫師或單一院所，甚至以懲處作為事件的終點，而未針對系統錯誤進行全面檢討與修正，無論對醫療體系或病人而言，都無法獲得真正的保障。

醫療事故預防及爭議處理法已明定，若單一院所或跨縣市醫療機構頻繁發生重大醫療事故，主管機關應主動介入，並可依法啟動專案調查，而非僅被動接受通報。主管機關並非無法作為，而是應積極運用法定權限，落實預防再犯的責任。

林雅惠指出，目前尚未看到院方或主管機關針對民生醫院病安事件頻傳，提出具體且可檢視的改善與防範措施。盡管先前地方政府曾促成醫療合作，強化急救與醫療量能，但這類作法著重於醫療能力提升，並未直接回應病人安全與醫院治理的核心問題。

林雅惠呼籲，醫療事故發生後，檢討與究責固然必要，但更重要的是建立防止再犯與跨機構學習的機制。依據醫預法精神，重大事故應成為全國性的學習素材，透過制度化的學習平台，讓其他縣市與醫療院所引以為戒，進而強化自身管理與病安體系，這才是當初立法所期待的真正目標。