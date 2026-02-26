孩童頻現不明瘀青關節腫痛 嘉基提醒注意血友病早期徵兆

孩子身上若經常出現不明瘀青或關節腫痛，可能是血友病早期警訊。嘉義基督教醫院指出，血友病為先天遺傳性出血疾病，因體內缺乏凝血因子導致血液無法正常凝固。現今醫療技術進步，透過規律預防性治療與長效型皮下藥物，病童能與一般孩子同樣正常生活與上學。

嘉基小兒血液腫瘤科醫師葉芸瑄表示，及早診斷是幫助孩子的第一步。以3歲幼兒「小新」為例，學走路時腿部常有大片瘀青，家長原以為是皮膚嫩，直到從滑梯跌下導致膝蓋腫如橘子、無法站立送醫，才確診為A型血友病。經安排預防性凝血因子治療後，小新已能和同齡孩子一起活動。

血友病主要分為A型與B型，其中A型約占85%。葉芸瑄將血小板比喻為磚塊、凝血因子比喻為水泥，血友病童因缺少「水泥」將磚塊黏牢而難以止血。此疾病基因位於X染色體，通常為男性發病，但約有三分之一病童屬於無家族病史的新發突變。

葉芸瑄說，典型症狀包括輕微碰撞即瘀青、傷口流血難止、關節無端腫痛或流鼻血等。若關節長期反覆出血，會導致受損變形，影響終身活動力。家長應留意孩子是否有上述情況，並及早安排檢查。

目前血友病治療已相當成熟，定期接受預防性補充凝血因子可大幅降低出血機率。近年更有長效型皮下注射藥物，每月僅需施打1針，大幅提升生活品質。基因治療也逐漸發展，未來有望透過一次性治療修補缺陷，讓患者自行產生凝血因子。嘉基團隊除提供專業治療，也協助家長掌握日常照護，陪伴病童走向健康人生。 嘉基團隊專業照護血友病，預防性治療助病童正常上學追逐夢夢想。圖／嘉義基督教醫院提供 嘉基小兒血液腫瘤科醫師葉芸瑄表示，及早診斷是幫助孩子的第一步。圖／嘉義基督教醫院提供