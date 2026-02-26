快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

聽新聞
0:00 / 0:00

公車缺工難解 學者：調薪非萬靈丹 電動化仍有挑戰

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
都會區公車駕駛人力短缺問題未解，專家指出調薪非萬靈丹，而公車電動化仍有挑戰。記者張策／攝影
都會區公車駕駛人力短缺問題未解，專家指出調薪非萬靈丹，而公車電動化仍有挑戰。記者張策／攝影

都會區公車駕駛人力短缺問題未解，專家指出，單純調薪「至少有助於留才」，但關鍵仍在整體工作環境與制度設計，若僅靠薪資調整，恐難從根本解決結構性缺工問題；同時，在公車全面電動化政策下，財務負擔與供電風險亦是產業必須審慎評估的挑戰。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，公車駕駛缺工並非單一城市現象，而是人口老化與勞動市場轉變下的長期趨勢。若市府透過調薪改善待遇，「至少能夠留住人」，避免駕駛流向外送或貨運等產業，但除了薪資，整體工作條件與社會尊重同樣重要。他指出，公車駕駛長時間在複雜道路環境中工作，壓力與風險不低，若社會氛圍缺乏對第一線從業人員的尊重，也會影響投入意願。

他說，若要真正吸引新血加入，必須讓外界看到實質改善，包括工時安排、勞動環境與企業文化等層面。「看起來真的不太容易」，但若僅依賴既有人力，隨著資深駕駛陸續退休，新進人員補不上，缺口恐將擴大。他也提到，部分國家已面臨類似問題，日本亦出現公車司機不足情況，顯示此為結構性挑戰。

對於自動駕駛是否可作為解方，鄭永祥認為，在路權相對獨立、交通衝突較少的區域較有機會推動，但若進入車流量大、機車密集的都市道路，風險將大幅提高，「只要有人不守規矩，反應時間就會變短」，恐影響乘客安全，因此短期內難以全面取代人力。

針對公車電動化政策，鄭永祥指出，推動過程面臨多重障礙，包括國產化產能是否足以支撐汰換速度，以及客運業者財務負擔問題。一輛電動公車動輒上千萬元，另需建置充電場站與設備，對資本額有限的業者而言壓力不小。他提醒，若2030年前全面電動化進度過快，產業恐難以負荷。

此外，他也點出供電穩定性問題，若全數車輛皆為電動車，一旦充電設施或供電系統發生故障，恐出現車輛無法運行的風險。他建議，在推動淨零與電動化的同時，仍可保留一定比例的油電車型作為備援，降低系統性風險。

鄭永祥強調，從駕駛待遇、工作場域改善到轉型政策配套，都須整體思考，「能夠從司機員整個工作的場域、待遇條件去做調整，基本上是正面的」，但產業轉型與人力補強仍需漸進推動，避免在缺工與電動化雙重壓力下，衝擊公共運輸穩定運行。

公車駕駛 電動 薪資

延伸閱讀

春節慰勞公車從業人員！侯友宜致謝堅守崗位 守護市民行的日常

累積銷量突破 100 萬輛　MG 成為首個在歐洲達標的中國汽車品牌

公車缺工未解 業者嘆班次不能停 新北市府：保障駕駛待遇

侯友宜赴蘆洲慰勞駕駛 喊調薪留才、加速電動化

相關新聞

癌症免疫藥物「保疾伏」摻不鏽鋼微粒 食藥署回收22批12萬餘瓶

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療黑色素瘤、肺癌、淋巴癌等11項癌症。藥商台灣小野藥品主動...

不只搭捷運！他提TPASS「5大功能」引共鳴：上廁所超好用

TPASS為行政院通勤月票，由交通部發行，購買指定生活圈月票，即可在30日內不限次數搭乘捷運、公車、台鐵與公路客運。一名網友發文，稱TPASS不只有搭乘捷運的優點，更可以透過進出捷運站滿足諸多需求，此文引起熱議，網友們紛紛直言：「我也超愛這樣用」。

一喝母乳就昏迷！女嬰患「楓糖尿症」 出生帶有楓糖味體液及尿液

家住中部的小豐（化名）與妹妹患有罕見疾病「楓糖尿症」，這是一種屬於遺傳的胺基酸代謝異常疾病，患者通常會在出生後不久發病。...

孩童頻現不明瘀青關節腫痛 嘉基提醒注意血友病早期徵兆

孩子身上若經常出現不明瘀青或關節腫痛，可能是血友病早期警訊。嘉義基督教醫院指出，血友病為先天遺傳性出血疾病，因體內缺乏凝...

公車缺工難解 學者：調薪非萬靈丹 電動化仍有挑戰

都會區公車駕駛人力短缺問題未解，專家指出，單純調薪「至少有助於留才」，但關鍵仍在整體工作環境與制度設計，若僅靠薪資調整，...

傳統情人節非七夕？學者指「元宵節反而更接近」…原因曝光

近年來，每逢農曆七月初七，媒體與商家往往以「中國情人節」稱呼七夕。然而，從歷史文獻與社會習俗考察，早就有學者指出，真正具有公共戀愛場景與情感象徵的節日…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。