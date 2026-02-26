公車缺工難解 學者：調薪非萬靈丹 電動化仍有挑戰

都會區公車駕駛人力短缺問題未解，專家指出，單純調薪「至少有助於留才」，但關鍵仍在整體工作環境與制度設計，若僅靠薪資調整，恐難從根本解決結構性缺工問題；同時，在公車全面電動化政策下，財務負擔與供電風險亦是產業必須審慎評估的挑戰。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，公車駕駛缺工並非單一城市現象，而是人口老化與勞動市場轉變下的長期趨勢。若市府透過調薪改善待遇，「至少能夠留住人」，避免駕駛流向外送或貨運等產業，但除了薪資，整體工作條件與社會尊重同樣重要。他指出，公車駕駛長時間在複雜道路環境中工作，壓力與風險不低，若社會氛圍缺乏對第一線從業人員的尊重，也會影響投入意願。

他說，若要真正吸引新血加入，必須讓外界看到實質改善，包括工時安排、勞動環境與企業文化等層面。「看起來真的不太容易」，但若僅依賴既有人力，隨著資深駕駛陸續退休，新進人員補不上，缺口恐將擴大。他也提到，部分國家已面臨類似問題，日本亦出現公車司機不足情況，顯示此為結構性挑戰。

對於自動駕駛是否可作為解方，鄭永祥認為，在路權相對獨立、交通衝突較少的區域較有機會推動，但若進入車流量大、機車密集的都市道路，風險將大幅提高，「只要有人不守規矩，反應時間就會變短」，恐影響乘客安全，因此短期內難以全面取代人力。

針對公車電動化政策，鄭永祥指出，推動過程面臨多重障礙，包括國產化產能是否足以支撐汰換速度，以及客運業者財務負擔問題。一輛電動公車動輒上千萬元，另需建置充電場站與設備，對資本額有限的業者而言壓力不小。他提醒，若2030年前全面電動化進度過快，產業恐難以負荷。

此外，他也點出供電穩定性問題，若全數車輛皆為電動車，一旦充電設施或供電系統發生故障，恐出現車輛無法運行的風險。他建議，在推動淨零與電動化的同時，仍可保留一定比例的油電車型作為備援，降低系統性風險。

鄭永祥強調，從駕駛待遇、工作場域改善到轉型政策配套，都須整體思考，「能夠從司機員整個工作的場域、待遇條件去做調整，基本上是正面的」，但產業轉型與人力補強仍需漸進推動，避免在缺工與電動化雙重壓力下，衝擊公共運輸穩定運行。