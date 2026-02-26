你也有一樣症頭？變胖、排便不順、口氣重 「過年綜合症」開工後大增

春節連假結束，許多人除了體重增加，更伴隨胃脹悶痛、排便不順、口氣重，甚至皮膚冒痘的困擾。中醫師朱益智表示，這類「過年綜合症」的患者在開工後顯著增加，因長假期間飲食及作息紊亂，導致氣血運行不暢，建議透過規律運動、按摩穴位、飲食調整來改善。

朱益智說，年節飲食多為大魚大肉，高油、高糖、高鹽的組合，再加上高加工製品，一連吃了好幾天，已遠遠超出脾胃日常的「運化」能力。開工後的飲食應選擇清淡、好消化的食物，多吃當季蔬菜，例如白蘿蔔、高麗菜、菠菜以及原型食物，另外，多善用消食藥材，包括山楂、陳皮、萊菔子幫助化解油膩、理氣健脾。

今年開工恰逢初春，由於氣溫和濕度的不穩定性，腸胃易因「熱積濕」或冷熱溫差導致蠕動異常，皮膚也容易出現乾燥、脫屑、敏感、泛紅及濕疹等問題。朱益智指出，「春氣通於肝」，肝主疏泄，負責調暢全身氣機。若過年期間熬夜、情緒起伏或飲食積滯，要逐步把作息拉回上班節奏，也讓身心快速回到正軌。

中醫視脾胃為「後天之本」，是氣血生化的來源。過年後的調養，朱益智強調，從「減法」做起，可執行較溫和的「腸胃休息法」，每日進食時間控制在8至10小時內，例如早上8點至下午6點之間完成三餐，其餘時間空腹。其關鍵在於「晚飯早點吃、吃得簡單」，讓腸胃在夜間得以充分修復。

春天是陽氣生發的季節，朱益智說，如果氣血運行不順，或體內濕氣較重，就容易出現困倦無力的「春困」。要提振陽氣，每天務必安排15至30分鐘的運動，例如快走、伸展、瑜伽或八段錦。運動能升發陽氣，促進循環，有效代謝假期積累的廢物，驅散昏沉感。

當感覺到壓力大、頭脹或情緒不暢時，可按摩手腳穴位，暢通氣血。位於手背虎口，第一、二掌骨之間的合谷穴，以及位於腳背，第一、二趾骨結合部前方凹陷處的太衝穴，左右四穴交替按壓，每穴按揉1至2分鐘，有助於疏肝解鬱、暢通全身氣機，是疏通情緒與身體淤塞的簡易妙法。