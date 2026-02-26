快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

傳統情人節非七夕？學者指「元宵節反而更接近」…原因曝光

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
照片取自交通部觀光署
照片取自交通部觀光署

近年來，每逢農曆七月初七，媒體與商家往往以「中國情人節」稱呼七夕。然而，從歷史文獻與社會習俗考察，早就有學者指出，真正具有公共戀愛場景與情感象徵的節日，反而是農曆正月十五的元宵節

中華傳播管理學會的「歷史查假計畫」發現，七夕源自牛郎織女的傳說，最早可以追溯至《詩經》與漢代星宿崇拜。在《古詩十九首》中已有牽牛、織女相會的意象，至漢代逐漸定型為一年一度的鵲橋相會故事。

不過，從制度與民俗層面觀察，七夕在古代更重要的核心其實是「乞巧」。根據《西京雜記》與《荊楚歲時記》記載，漢朝宮廷與民間女子於七月七日夜晚穿針乞巧、陳設瓜果，祈求心靈手巧與婚姻美滿。重點在於女性才藝與祈福，而不是男女交往。

雖然七夕早就有愛情神話，但是嚴格來說，古人更偏向把這一天當成女性節日與技藝的祭祀日。七夕等同於現代意義的「情人節」，其實是近代商業文化與西方情人節概念影響之下的詮釋。

相較之下，正月十五元宵節，在古代社會結構中，反而更接近情人節的社會功能。

元宵節正式定型於漢朝。據《史記·樂書》記載，漢武帝時期已經出現正月上元張燈祭祀的活動。到了隋朝與唐朝，元宵節張燈的規模極盛，《隋書》《舊唐書》均有記錄。唐朝長安城於上元之夜解除宵禁三日，萬人出遊，燈火如晝。

被稱為唐明皇的唐玄宗對元宵節很有貢獻，在《唐會要》「燃燈」條記載：「天寶三載十一月敕。每載依舊正月十四十五十六日開坊市燃燈，永為例程。」從唐玄宗天寶三年、西元745年到現在，元宵節張燈觀燈一直是元宵節民俗活動中最為重要的一項，上至帝王將相，下至民間百姓，都廣泛參與，樂在其中。

古代城市常有宵禁，唐朝長安城就是如此，元宵節解除宵禁三日，成為君民同樂的盛會。除此之外，在父權主義重視禮教、男女有別的古代社會，女子在平時大門不出、二門不邁，外出的機會很有限，只有在元宵燈會時，較能夜間出遊，也因此可能認識異性，譜出戀曲。許多文學作品都反映了這種浪漫情懷，可見元宵節才是情人節。

最有名的幾首，其中之一或許是宋朝歐陽修所寫的《生查子·元夕》：「去年元夜時，花市燈如晝。月上柳梢頭，人約黃昏後。」

另一首則是南宋辛棄疾寫的《青玉案·元夕》：「眾里尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。」

這些宋詞都是對當時社會風氣的寫實描繪。元宵夜的燈會成為青年男女相識、邂逅的重要時刻。

聚傳媒

元宵節 情人節 七夕 宵禁 燈會

延伸閱讀

千人元宵扮裝！天線寶寶、寶可夢上街頭 新竹忠信學校發提燈祈福

15年來最嚴重水患…蘇澳鳳凰水災首波募款於元宵節發放1472戶受惠

21世紀僅3次…元宵節巧碰月全食！民俗專家：孕婦嬰童別晚歸

元宵節就要吃湯圓！營養師示警4類人小心食用 揭最佳搭檔水果

相關新聞

癌症免疫藥物「保疾伏」摻不鏽鋼微粒 食藥署回收22批12萬餘瓶

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療黑色素瘤、肺癌、淋巴癌等11項癌症。藥商台灣小野藥品主動...

不只搭捷運！他提TPASS「5大功能」引共鳴：上廁所超好用

TPASS為行政院通勤月票，由交通部發行，購買指定生活圈月票，即可在30日內不限次數搭乘捷運、公車、台鐵與公路客運。一名網友發文，稱TPASS不只有搭乘捷運的優點，更可以透過進出捷運站滿足諸多需求，此文引起熱議，網友們紛紛直言：「我也超愛這樣用」。

一喝母乳就昏迷！女嬰患「楓糖尿症」 出生帶有楓糖味體液及尿液

家住中部的小豐（化名）與妹妹患有罕見疾病「楓糖尿症」，這是一種屬於遺傳的胺基酸代謝異常疾病，患者通常會在出生後不久發病。...

孩童頻現不明瘀青關節腫痛 嘉基提醒注意血友病早期徵兆

孩子身上若經常出現不明瘀青或關節腫痛，可能是血友病早期警訊。嘉義基督教醫院指出，血友病為先天遺傳性出血疾病，因體內缺乏凝...

公車缺工難解 學者：調薪非萬靈丹 電動化仍有挑戰

都會區公車駕駛人力短缺問題未解，專家指出，單純調薪「至少有助於留才」，但關鍵仍在整體工作環境與制度設計，若僅靠薪資調整，...

傳統情人節非七夕？學者指「元宵節反而更接近」…原因曝光

近年來，每逢農曆七月初七，媒體與商家往往以「中國情人節」稱呼七夕。然而，從歷史文獻與社會習俗考察，早就有學者指出，真正具有公共戀愛場景與情感象徵的節日…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。