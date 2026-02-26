傳統情人節非七夕？學者指「元宵節反而更接近」…原因曝光

近年來，每逢農曆七月初七，媒體與商家往往以「中國情人節」稱呼七夕。然而，從歷史文獻與社會習俗考察，早就有學者指出，真正具有公共戀愛場景與情感象徵的節日，反而是農曆正月十五的元宵節。

中華傳播管理學會的「歷史查假計畫」發現，七夕源自牛郎織女的傳說，最早可以追溯至《詩經》與漢代星宿崇拜。在《古詩十九首》中已有牽牛、織女相會的意象，至漢代逐漸定型為一年一度的鵲橋相會故事。

不過，從制度與民俗層面觀察，七夕在古代更重要的核心其實是「乞巧」。根據《西京雜記》與《荊楚歲時記》記載，漢朝宮廷與民間女子於七月七日夜晚穿針乞巧、陳設瓜果，祈求心靈手巧與婚姻美滿。重點在於女性才藝與祈福，而不是男女交往。

雖然七夕早就有愛情神話，但是嚴格來說，古人更偏向把這一天當成女性節日與技藝的祭祀日。七夕等同於現代意義的「情人節」，其實是近代商業文化與西方情人節概念影響之下的詮釋。

相較之下，正月十五元宵節，在古代社會結構中，反而更接近情人節的社會功能。

元宵節正式定型於漢朝。據《史記·樂書》記載，漢武帝時期已經出現正月上元張燈祭祀的活動。到了隋朝與唐朝，元宵節張燈的規模極盛，《隋書》《舊唐書》均有記錄。唐朝長安城於上元之夜解除宵禁三日，萬人出遊，燈火如晝。

被稱為唐明皇的唐玄宗對元宵節很有貢獻，在《唐會要》「燃燈」條記載：「天寶三載十一月敕。每載依舊正月十四十五十六日開坊市燃燈，永為例程。」從唐玄宗天寶三年、西元745年到現在，元宵節張燈觀燈一直是元宵節民俗活動中最為重要的一項，上至帝王將相，下至民間百姓，都廣泛參與，樂在其中。

古代城市常有宵禁，唐朝長安城就是如此，元宵節解除宵禁三日，成為君民同樂的盛會。除此之外，在父權主義重視禮教、男女有別的古代社會，女子在平時大門不出、二門不邁，外出的機會很有限，只有在元宵燈會時，較能夜間出遊，也因此可能認識異性，譜出戀曲。許多文學作品都反映了這種浪漫情懷，可見元宵節才是情人節。

最有名的幾首，其中之一或許是宋朝歐陽修所寫的《生查子·元夕》：「去年元夜時，花市燈如晝。月上柳梢頭，人約黃昏後。」

另一首則是南宋辛棄疾寫的《青玉案·元夕》：「眾里尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。」

這些宋詞都是對當時社會風氣的寫實描繪。元宵夜的燈會成為青年男女相識、邂逅的重要時刻。

聚傳媒