馬年走春拜拜必去！全台八大人氣廟宇「這間」最受矚目

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「全台人氣廟宇」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大人氣廟宇有哪些。

農曆新年一到，除了與家人團圓吃年夜飯、走春踏青，不少民眾也會特地安排到廟宇參拜，為新的一年祈求平安順遂、財源廣進。每到此時，廟宇香火鼎盛，人潮絡繹不絕，究竟哪些廟宇最受網友關注呢？

「白沙屯拱天宮」媽祖徒步進香引熱議 「台北行天宮」提倡道德心香取代線香

▲ 網友熱議TOP8人氣廟宇 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「全台人氣廟宇」的相關話題討論，可以發現位於苗栗縣通霄鎮的「白沙屯拱天宮」位居聲量榜首。拱天宮每年舉辦的徒步進香活動，最大特色在於不事先規劃進香路線，而是由媽祖指示「行轎」前進方向，加上神轎覆蓋粉紅色帆布，而獲得「粉紅超跑」的暱稱。

雲林縣縣長張麗善曾分享參與心得，認為「這不只是朝聖，更是一趟回望內心的旅程。這一路走來，有汗水、有感動，也有自我省思」，表示藉由這段旅途放下急躁與執著，重新找回自己的初衷，而這份對自我省思的感受，也讓不少網友深有同感。

排名第二的「台北行天宮」位於台北市中山區，主祀關聖帝君，並自民國92年起開始提倡以「道德心香」取代線香，強調心誠則靈，也因此以「環保」聞名。

廟方也時常透過社群平台傳遞感恩與祝福訊息，呼籲信徒「雙手合十，向恩主公深深一拜，感謝恩主公的慈悲護佑」，相關貼文亦引發信眾熱烈回應，留言表示「感恩關聖帝君慈愛護祐眾生」、「感恩關帝爺保佑全家人平安健康」，展現對神明的敬意與感謝。

而聲量第三名的「北港朝天宮」則以「北港朝天宮迎媽祖」文化聞名全台；位於台南市北門區的「南鯤鯓代天府」因分靈眾多，被視為台灣王爺總廟，其中抽國運籤的習俗更是年年成為媒體與網友關注的焦點。

此外，榜上其他廟宇也各具特色，包括九天八夜繞境進香享譽國際的「大甲鎮瀾宮」、歷史悠久且規模宏大的「鹿港天后宮」、以虎將軍文創商品與求財祈福聞名的「北港武德宮」，以及以求姻緣月老著稱、吸引國內外遊客朝聖的「艋舺龍山寺」等，皆備受民眾熱議。

無論是祈求健康、財運還是姻緣，透過誠心的參拜，都能為日常生活注入正能量。若是近期正規劃馬年走春行程，不妨參考網友熱議的廟宇名單，親自走訪一趟，感受台灣濃厚的信仰魅力！





