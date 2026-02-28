櫻花季來了！網友熱議全台十大「賞櫻景點」出爐 想追櫻別錯過



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「賞櫻景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大賞櫻景點有哪些。

春意漸濃，全台各地陸續迎來浪漫的粉色花海，不少民眾也開始規劃賞櫻行程，準備欣賞櫻花盛放的景色。本篇我們整理出網友熱議的十大賞櫻景點，今年春天一起跟著這份清單走訪各地，捕捉花海美景吧！

「武陵農場」櫻花步道春季不可錯過 「阿里山」迷糊步道成賞櫻秘境

▲ 網友熱議TOP10賞櫻景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「賞櫻景點」的相關話題討論，可以發現位於台中市的「武陵農場」位居聲量排行第一。

武陵農場園區內獨有的「粉紅佳人」花色柔和且帶有淡淡清香，搭配山櫻花、八重櫻、霧社櫻等多種品種，每年綻放時，數萬株櫻花沿道路鋪展而成的「櫻花步道」總讓網友嘆為觀止，大讚「是絕不可錯過的春季櫻花景點No.1」。

此外，武陵農場經常透過社群平台即時分享花況，每次發布美照便吸引許多民眾留言「好想去」、「每年必到太美了」，可見人氣非凡。

排名第二的「阿里山」位於嘉義縣，其中「迷糊步道」近年成為討論度極高的賞櫻秘境。步道沿途可見粉嫩的河津櫻、紅色的琉球緋寒櫻以及潔白的福爾摩沙櫻，多種色彩交錯出的層次感讓整條山徑顯得格外夢幻。

有網友便分享實際走訪心得，直呼這裡「是一個小而美、極易到達的賞櫻勝地」，也有民眾推薦「在賞花拍照之餘，不妨留意在花叢間的山鳥們」，為賞花過程增添不同的樂趣。

聲量第三名的南投縣「杉林溪」則以全台獨一無二的「櫻花河岸」聞名，粉紅椿寒櫻與白色霧社櫻交疊映照在水面上，景觀如詩如畫。

而同樣位處南投縣的「九族文化村」，其年度櫻花祭被譽為全台規模最大的賞櫻盛會，更是唯一獲得日本海外認證的「賞櫻名所」。園區內種植超過5,000株櫻花，包含九族百重櫻、八重櫻、富士櫻與吉野櫻等品種，每逢花季便吸引大量遊客前來朝聖。

除了上述人氣景點外，榜單中的其他賞櫻地點也各具特色，都值得親身走訪一遭。不妨參考網友熱議的賞櫻景點名單，為自己規劃一趟春日小旅行，留下最浪漫的粉色回憶！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「賞櫻景點」相關討論則數。

觀測期間：2025/02/09~2026/02/09，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw