聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
想旺財運先從這開始！網友熱議八大「招財小物」排名出爐。 圖片來源/Unsplash
【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「招財小物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大招財小物有哪些。

不少民眾為了提升財運，除了在職場上奮力拚搏，也喜歡在居家或辦公環境佈置開運好物，希望能獲得財神爺的青睞。本篇便整理網友熱議的招財小物排行，看看哪些小物被公認最能「吸金」？

「招財貓」舉左右手意義皆不同 宮廟求「錢母」小錢生大錢

▲ 網友熱議TOP8招財小物網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
觀察近一年網友針對「招財小物」的相關話題討論，可以發現「招財貓」聲量位居第一。招財貓招手的動作被視為能招來福氣與財運，且根據舉起的手更有不同寓意，舉右手象徵招財、開運進寶，舉左手則代表招福、廣結善緣。

便有網友直言「開店櫃台上必備什麼？當然就是『招財貓』呀」，引起許多店主熱烈分享自家造型各異、顏色繽紛的招財貓照片，甚至有飼主發出自家愛貓的照片笑稱「我家的招財貓」。

排名第二的「錢母」同樣是熱門選擇，許多民眾習慣前往知名宮廟求取，象徵以小錢生大錢，將其妥善存放在錢包內，據說能讓荷包常保滿盈、財氣不散。

第三名的「水晶」也是受到網友青睞的選項，便有人發文詢問「你們認為哪種水晶真的可以有效招桃花、招財、招人緣、甚至變漂亮瘦身？」，引來他人介紹不同礦石的作用，其中有些留言便提到「戴黃水晶，每個月都會中樂透」、「投資=金運石+天河石+藍虎眼；理財=綠幽靈、葡萄石」，顯示出水晶在招財心法中的重要地位。

至於「聚寶盆」具備把財氣聚集在財庫、吸納四方財富的風水意象，是極受歡迎的居家開運擺飾；「元寶」則因造型直觀且象徵富足，仍是不少人心中經典不敗的招財代表。

而象徵守財的「貔貅」特別受到業務族與投資族青睞；「發財樹」則以吉祥的名字與生機勃勃的意象，為店面或辦公空間帶來生意盎然的財運；最後則是威風凜凜的「虎爺」，被民間視為能咬錢納財、招偏財及鎮守財庫的猛獸神尊。

挑選一款自己看著順眼、打從心底喜歡的招財小物，除了能點綴生活環境，也能給予心理正面的暗示。只要保持積極努力的心態，再搭配這些開運好物的加持，相信財運自然會隨之而來！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「招財小物」相關討論則數。

觀測期間：2025/02/05~2026/02/05，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

