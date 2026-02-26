失聯移工5年翻倍 關愛之家籲守護「不分國籍兒童」

內政部移民署統計，截至2025年底在台失聯移工總數攀升至9萬4542人，相較於2020年的4萬9334人，5年間驟升近1倍。台灣關愛基金會（關愛之家）指出，數據背後可能隱藏著無數「黑戶寶寶」的生存困境，為此，基金會發起「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，呼籲大眾關注這群在社會縫隙中掙扎的小生命，確保他們獲得基本的生存權利。

在台灣關愛基金會受助的孩子中，現年3歲的印尼籍男孩「海軍」（化名）便是典型個案。海軍媽媽懷胎時，父親已被遣返回國，身為失聯移工的她，在印尼家鄉仍有年邁父母需撫養，經濟壓力極其沉重。求助無援之際，海軍媽媽透過友人介紹來到關愛，才勉強獲得安心產檢與待產的環境，在產後接受全日型的育兒協助。

這份支持讓海軍也在穩定且充滿愛的環境下，從隨時面臨生存危機的孩子，成長為活潑健康的男孩，翻轉了可能被迫在陰暗處躲藏的命運。

台灣關愛基金會副執行長馮一凡指出，失聯移工人數在五年內從4.9萬人陡升至近9.5萬人，這代表可能有更多像海軍這樣的孩子，正面臨著生存風險。創辦人楊婕妤強調，孩子是獨立的個體，不應因父母的身分而受處罰，目前關愛之家正全力運作「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，提供這群透明的孩子24小時的與協助，成為他們最堅實的後盾。

關愛基金會邀請各界支持「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，為這些社會邊緣的孩子搭建保護傘，提供必要資源。詳情可見台灣關愛基金會官網：https://www.twhhf.org/，或來電 02-2738-9600分機 18呂先生。