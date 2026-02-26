恐釀肺炎！癌症免疫藥物「保疾伏」摻不鏽鋼微粒 食藥署回收12萬餘瓶

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
用於治療黑色素瘤、肺癌、淋巴癌等11項癌症的單株抗體標靶藥物「保疾伏（OPDIVO）」，主成分為nivolumab，藥商台灣小野藥品主動向衛福部食藥署通報藥品製造廠在240毫克劑型藥瓶膠塞發現不鏽鋼微粒。圖／取自小野製藥
用於治療黑色素瘤、肺癌、淋巴癌等11項癌症的單株抗體標靶藥物「保疾伏（OPDIVO）」，主成分為nivolumab，藥商台灣小野藥品主動向衛福部食藥署通報藥品製造廠在240毫克劑型藥瓶膠塞發現不鏽鋼微粒。圖／取自小野製藥

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療黑色素瘤、肺癌、淋巴癌等11項癌症。藥商台灣小野藥品主動向衛福部食藥署通報，在240毫克劑型藥瓶膠塞發現不鏽鋼微粒，民眾使用時，恐隨注射進入人體，導致肺部動脈阻塞或肺炎。食藥署要求回收該藥品不同規格共22批，合計銷售數量逾12萬瓶，需在3月10日前完成回收。

保疾伏可阻斷PD-1的治療性抗體，屬於「免疫檢查點抑制劑」，為靜脈注射劑型。食藥署指出，藥商在藥品製造廠發現，其中一罐藥瓶瓶塞處有不鏽鋼微粒，該種不鏽鋼常被用於製造醫療器材，但微粒若隨藥品注射進入人體，恐導致病人肺部微動脈短暫阻塞或局部發炎。臨床上該藥品通常會使用過濾器給藥，評估整體健康風險低，但為確保產品品質、病人用藥安全，廠商仍主辦理回收作業。

食藥署指出，本次回收僅針對20毫克、100毫克、120毫克3種規格產品共22批號，已銷售數量為12萬6611瓶，100毫克規格因114年使用量逐漸下降，藥商已決議停產，其餘規格藥品目前存量充足，後續仍有輸入規畫，整體評估藥品無短缺之虞。

食藥署已要求藥商在3月10日前完成回收作業，並繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，同時要求各醫療院所、藥局等，立即停止調劑、供應。

保疾伏（OPDIVO）主成分為nivolumab，核准適應症共14項，涵蓋11癌別：無法切除或轉移性黑色素瘤、黑色素瘤之輔助治療、可切除之非小細胞肺癌的術前輔助治療、非小細胞肺癌、惡性肋膜間皮瘤、腎細胞癌、頭頸部鱗狀細胞癌、典型何杰金氏淋巴瘤、泌尿道上皮癌、胃癌、胃食道癌或食道腺癌、肝細胞癌、轉移性大腸直腸癌、食道鱗狀細胞癌、食道癌或胃食道癌切除之相關輔助治療。

「保疾伏（OPDIVO）」20毫克、100毫克、120毫克3規格產品，共回收22批號包括：2341FA、2341FB、2342FB、2342FC、2349FA、2349FB、2448FA、2448FB、2542FA、2542FB、2542FC、2548FA、2342FA、2342FB、2342FC、2343FA、2345FA、2345FB、2345FC、2443FA、2345FA、2345FB。

食道癌 藥品 食藥署 肺癌

相關新聞

不只搭捷運！他提TPASS「5大功能」引共鳴：上廁所超好用

TPASS為行政院通勤月票，由交通部發行，購買指定生活圈月票，即可在30日內不限次數搭乘捷運、公車、台鐵與公路客運。一名網友發文，稱TPASS不只有搭乘捷運的優點，更可以透過進出捷運站滿足諸多需求，此文引起熱議，網友們紛紛直言：「我也超愛這樣用」。

一喝母乳就昏迷！女嬰患「楓糖尿症」 出生帶有楓糖味體液及尿液

家住中部的小豐（化名）與妹妹患有罕見疾病「楓糖尿症」，這是一種屬於遺傳的胺基酸代謝異常疾病，患者通常會在出生後不久發病。...

獨／高雄開錯刀醫師記兩大過免職 醫懲會只記警告還可當醫師理由曝

高雄市立民生醫院前年4月4日發生執刀醫師陸希平「開刀開錯人」疏失，衛生局認陸希平不僅開錯刀，事後還涉病歷偽造，雖陸否認造...

失聯移工5年翻倍 關愛之家籲守護「不分國籍兒童」

內政部移民署統計，截至2025年底在台失聯移工總數攀升至9萬4542人，相較於2020年的4萬9334人，5年間驟升近1...

她30歲月經停2年 醫曝數項原因：運動過量、過度節食要小心

月經如果過早消失，是女性不可忽視的健康警訊。婦產科醫師邱筱宸分享，一名30出頭女性因長達兩年未自然來月經而就診，擔心自己是否提早進入更年期，經抽血檢查發現濾泡刺激素（FSH）升高、抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）偏低。邱筱宸表示，年輕女性長期無月經，背後常見可能有兩種原因，包括身體暫時性「按下暫停鍵」的功能性停經，或是需高度警覺的早發性卵巢功能不全。

