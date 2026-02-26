聽新聞
0:00 / 0:00
新春開市彰化毛豬價跌 市場今接電洽買豬 價格可望回升
春節連假結束開工，彰化縣肉品市場本（2）月23日平均交易價每公斤69.16元，比過年前便宜約17%，市場方面歸因台美貿易互惠協定內容不明，冷凍肉品廠心存觀望，經「天公生」停宰兩天，市場今上午接獲冷凍肉品廠來電表明將進場買豬肉，應可提振市況。
彰化縣肉品市場在年後開市第一天，毛豬成交量1950頭，平均交易價每公斤69.16元，不過肉價下滑沒在第一時間反映到零售市場，家庭主婦仍買到過年前價格的豬肉，平均每台斤85元。
根據彰化縣肉品市場交易行情，過年前一周本月9日毛豬拍賣總頭數2506頭，平均交易價每公斤83.89元，到14日拍賣2242頭，平均每公斤衝上95.45元，15日準備過年的拍賣滑落到981頭，平均每公斤84.37元。
年前年後的毛豬拍賣價格差距大，彰化縣肉品市場歸因不清楚台美貿易互惠協定內容，冷凍豬肉廠商以為美豬將零關稅進口，即對採購台灣豬肉心存觀望，暫不進場，致使開市第一天平均交易價格跌破70元。
彰化縣肉品市場今表示，上午已有冷凍豬肉廠商接洽今天進場買豬等事宜，市場方面雖沒接獲通知台美貿易互惠協定中的美豬銷台內容，但相信「事情一定有解」，廠商今願意採購台灣豬肉，應該是當初所想跟事實有出入。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。