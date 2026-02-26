快訊

新春開市彰化毛豬價跌 市場今接電洽買豬 價格可望回升

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣肉品市場公司春節年假過後的毛豬拍賣平均價格下跌，市場方面期待今天可望回升。記者簡慧珍／攝影
彰化縣肉品市場公司春節年假過後的毛豬拍賣平均價格下跌，市場方面期待今天可望回升。記者簡慧珍／攝影

春節連假結束開工，彰化縣肉品市場本（2）月23日平均交易價每公斤69.16元，比過年前便宜約17%，市場方面歸因台美貿易互惠協定內容不明，冷凍肉品廠心存觀望，經「天公生」停宰兩天，市場今上午接獲冷凍肉品廠來電表明將進場買豬肉，應可提振市況。

彰化縣肉品市場在年後開市第一天，毛豬成交量1950頭，平均交易價每公斤69.16元，不過肉價下滑沒在第一時間反映到零售市場，家庭主婦仍買到過年前價格的豬肉，平均每台斤85元。

根據彰化縣肉品市場交易行情，過年前一周本月9日毛豬拍賣總頭數2506頭，平均交易價每公斤83.89元，到14日拍賣2242頭，平均每公斤衝上95.45元，15日準備過年的拍賣滑落到981頭，平均每公斤84.37元。

年前年後的毛豬拍賣價格差距大，彰化縣肉品市場歸因不清楚台美貿易互惠協定內容，冷凍豬肉廠商以為美豬將零關稅進口，即對採購台灣豬肉心存觀望，暫不進場，致使開市第一天平均交易價格跌破70元。

彰化縣肉品市場今表示，上午已有冷凍豬肉廠商接洽今天進場買豬等事宜，市場方面雖沒接獲通知台美貿易互惠協定中的美豬銷台內容，但相信「事情一定有解」，廠商今願意採購台灣豬肉，應該是當初所想跟事實有出入。

