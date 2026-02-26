聽新聞
用戶哀號！LINE宣布再砍「記事本上傳影片」功能 4月底前快備份
LINE近日悄悄發出公告，「為確保服務的穩定性並提供用戶更佳的使用體驗，系統將結束提供於記事本內上傳影片以及編輯已上傳之影片的功能。」這項功能變更已於日本及泰國等地區實施，並預定自今年4月27日起於台灣地區停止支援上傳新的影片至記事本，預計將衝擊全台2,200萬名用戶，習慣利用記事本儲存影音資料的民眾，可得趕快備份！
根據官方公告，屆時用戶將無法在一般聊天室的記事本中新增影片，僅剩「LINE社群」內的記事本功能不受影響。雖然現有已上傳的影片仍可播放，但仍建議用戶提前備份重要檔案，以免未來因系統更新導致存取受限。
對於LINE再度關閉實用功能，許多民眾都認為跟上半年預計在台灣推出全新訂閱制會員計畫「LINE Premium」可能有關。LINE Premium每月訂閱費用為165元，提供包含高達100GB的進階雲端備份（支援iOS與Android跨系統轉移）、自選3組個人檔案分身，以及「相簿功能升級」等服務。
透過縮減免費儲存功能，並在付費方案中提供可儲存100支影片（每支上限5分鐘或200MB）的進階相簿服務，被認為是引導高需求用戶轉向訂閱制的商業策略。
