因應台灣燈會人潮 高鐵再加開43列次
台灣燈會將在3月3日開燈，台灣高鐵今天宣布，3月1日至15日將再加開43班次列車，總計燈會期間將加開81班次，再加開班次將自2月28日起同步預售。
「2026台灣燈會」將於3月3日至3月15日在嘉義登場，規劃有「主展區」及「縣府展區」（嘉義縣政府前廣場及周邊場域）2大展區。
因應台灣燈會將湧入大批觀賞人潮，台灣高鐵今天發布新聞稿表示，繼日前宣布加開38班次，將再加開43班列次，總計燈會期間（含開燈前2天），共加開81班次列車，較2018年台灣燈會在嘉義舉辦時，大幅增加50班次。
台灣高鐵表示，再加開車次自2月28日起同步開放預售，因應旅客需求，特別規劃增開多班行駛於台中-左營區間車，並擴大部分晚間車次的自由座車廂數，加強服務賞燈的旅客。
台灣高鐵建議，搭乘對號座旅客，提前訂位及取票，到站即可直接進站搭車；搭乘自由座的旅客，建議於起程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或於車站大廳開啟藍牙功能，透過「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票。
此外，也可持悠遊或一卡通聯名信用卡（需開啟自動加值功能），即可直接感應進站搭乘各車次自由座。
台灣高鐵表示，燈會期間，高鐵嘉義站將進行進、出站動線分流，主辦單位也將於站區周邊進行交通管制，提醒屆時將往來嘉義站的旅客，預留更充裕的時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程。
