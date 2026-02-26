快訊

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證…裁定收押禁見

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

川普關稅法源遭推翻 達成協議國家成「冤大頭」可能擇機要求重談

因應台灣燈會人潮 高鐵再加開43列次

中央社／ 台北26日電

台灣燈會將在3月3日開燈，台灣高鐵今天宣布，3月1日至15日將再加開43班次列車，總計燈會期間將加開81班次，再加開班次將自2月28日起同步預售。

「2026台灣燈會」將於3月3日至3月15日在嘉義登場，規劃有「主展區」及「縣府展區」（嘉義縣政府前廣場及周邊場域）2大展區。

因應台灣燈會將湧入大批觀賞人潮，台灣高鐵今天發布新聞稿表示，繼日前宣布加開38班次，將再加開43班列次，總計燈會期間（含開燈前2天），共加開81班次列車，較2018年台灣燈會在嘉義舉辦時，大幅增加50班次。

台灣高鐵表示，再加開車次自2月28日起同步開放預售，因應旅客需求，特別規劃增開多班行駛於台中-左營區間車，並擴大部分晚間車次的自由座車廂數，加強服務賞燈的旅客。

台灣高鐵建議，搭乘對號座旅客，提前訂位及取票，到站即可直接進站搭車；搭乘自由座的旅客，建議於起程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或於車站大廳開啟藍牙功能，透過「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票。

此外，也可持悠遊或一卡通聯名信用卡（需開啟自動加值功能），即可直接感應進站搭乘各車次自由座。

台灣高鐵表示，燈會期間，高鐵嘉義站將進行進、出站動線分流，主辦單位也將於站區周邊進行交通管制，提醒屆時將往來嘉義站的旅客，預留更充裕的時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程。

台灣燈會 班次 高鐵

延伸閱讀

台灣燈會倒數嘉義夢燈區將點亮 特製天燈氣球承載民眾家鄉願景

元宵節桃園觀光夜市「免費領100元夜市金」！還有228連假桃園1日遊爽看燈會

阿里山花季3月10日登場「2櫻花盛開5成」 小型車假日5小時禁上山

2026台灣燈會在嘉義 規劃7處萬格免費停車場

相關新聞

恐釀肺炎！癌症免疫藥物「保疾伏」摻不鏽鋼微粒 食藥署回收12萬餘瓶

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療黑色素瘤、肺癌、淋巴癌等11項癌症。藥商台灣小野藥品主動...

不只搭捷運！他提TPASS「5大功能」引共鳴：上廁所超好用

TPASS為行政院通勤月票，由交通部發行，購買指定生活圈月票，即可在30日內不限次數搭乘捷運、公車、台鐵與公路客運。一名網友發文，稱TPASS不只有搭乘捷運的優點，更可以透過進出捷運站滿足諸多需求，此文引起熱議，網友們紛紛直言：「我也超愛這樣用」。

一喝母乳就昏迷！女嬰患「楓糖尿症」 出生帶有楓糖味體液及尿液

家住中部的小豐（化名）與妹妹患有罕見疾病「楓糖尿症」，這是一種屬於遺傳的胺基酸代謝異常疾病，患者通常會在出生後不久發病。...

獨／高雄開錯刀醫師記兩大過免職 醫懲會只記警告還可當醫師理由曝

高雄市立民生醫院前年4月4日發生執刀醫師陸希平「開刀開錯人」疏失，衛生局認陸希平不僅開錯刀，事後還涉病歷偽造，雖陸否認造...

她30歲月經停2年 醫曝數項原因：運動過量、過度節食要小心

月經如果過早消失，是女性不可忽視的健康警訊。婦產科醫師邱筱宸分享，一名30出頭女性因長達兩年未自然來月經而就診，擔心自己是否提早進入更年期，經抽血檢查發現濾泡刺激素（FSH）升高、抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）偏低。邱筱宸表示，年輕女性長期無月經，背後常見可能有兩種原因，包括身體暫時性「按下暫停鍵」的功能性停經，或是需高度警覺的早發性卵巢功能不全。

新春開市彰化毛豬價跌 市場今接電洽買豬 價格可望回升

春節連假結束開工，彰化縣肉品市場本（2）月23日平均交易價每公斤69.16元，比過年前便宜約17%，市場方面歸因台美貿易...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。