每3人就有1人中標！研究：身邊有「這種人」恐讓你加速老化9個月

你身邊是否也有那種人，說話帶刺、習慣挑毛病，讓你相處起來特別耗神？更無奈的是，對方往往是親人，想保持距離卻不容易。最新研究指出，這類在日常生活中反覆帶來壓力的人，可能不只影響情緒，還與身體老化速度有關。

臉書粉專「生醫不科科：研究×生活」分享一項於2026年2月發表在《PNAS》的研究。研究團隊將那些經常讓人感到負面、製造困擾，卻又存在於核心社交圈的人稱為「hasslers」（意指讓人心煩的人）。所謂核心社交圈，包含伴侶、家人、同事等長期互動對象。

研究分析超過2000名受試者資料，並透過唾液檢測DNA甲基化，推估「生物老化時鐘」變化。結果顯示，大約每3人就有1人，在重要人際關係中至少有1位hassler。更進一步分析發現，每多1位hassler，與老化速度增加約1.5%有關，換算下來，生物年齡平均約加速老化9個月。

乍聽之下1.5%似乎不算高，但研究者指出，老化並非一次性衝擊，而是長期累積。這類人際壓力多半不是劇烈衝突，而是日復一日的內耗，若長期存在，影響可能如同「複利效應」般逐漸放大。

值得注意的是，影響程度最明顯的hassler類型為「家人」。研究將其分為三類：伴侶、家人（父母、兄弟姊妹、子女等）與非家人（如同事、室友）。結果顯示，家人型hassler與加速老化的關聯最強；非家人也有一定影響；至於伴侶型則未達顯著差異。研究者推測，伴侶關係中可能同時存在支持與衝突，部分負面影響或被緩衝。

此外，hassler數量愈多，整體健康指標也愈差。研究觀察到，這類受試者憂鬱與焦慮傾向較高，BMI、腰臀比、多重慢性病比例及發炎指標也相對不利。

不過研究團隊也強調，這屬於相關性研究，無法直接斷言hassler必然導致老化加速。但結果提供一個值得思考的角度：長期處在高壓人際關係中，對身心健康的影響，可能比想像中更深遠。