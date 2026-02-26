補貨疏失釀風波？台東販賣機賣過期果汁 縣府急介入

台東運動場兒童公園近日爆出販賣機疑似販售過期飲料，引發家長不滿，並在網路社群平台發文表示，孩子在園區內購買飲料後已喝了近半瓶，才驚覺產品早已超過保存期限，消息曝光後引起不少討論。對此，縣府行政處公共園區管理科表示，已立即通知承租業者全面清查並妥善處理。

縣府行政處說明，接獲反映後隨即要求業者到場查核，並依合約督促改善。依雙方契約內容，縣府僅提供場地及電力設備，販售商品的管理、效期控管與機台維護皆由業者自行負責，因此第一時間即要求廠商「統一速邁自販股份有限公司」提出說明與改善措施。

家長指出，當天在販賣機購得一瓶「波蜜蘋果汁」，事後查看瓶身標示，有效期限為2025年5月10日，明顯已過期，且孩子當下已飲用部分內容物，讓人相當憂心。家長表示，原本希望透過正常申訴管道反映，卻未能即時獲得回應，才決定將經過公開提醒其他家長注意。

業者回覆指出，事發當日已先行停止該販賣機運作，並將機內商品全數下架清點，初步研判為補貨人員疏忽，未確實核對保存期限所致。公司已派員親自向家長致歉與慰問，並確認孩童目前身體並無不適情形；若後續出現健康問題，將負起相關責任。

縣府強調，雖然販賣機商品管理屬業者責任範圍，但為維護公共場域食安與民眾權益，已要求廠商加強內部查核機制並定期回報改善情形，避免類似情況再次發生，確保前來運動與遊憩的親子家庭都能安心消費。圖／民眾提供