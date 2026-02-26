二二八連假3天 注意新北這些醫院未看診
新北市衛生局今指出，二二八連假自2月27日起至3月1日共有3天，連假首日為補休日，多數醫院門診照常服務，但淡水馬偕醫院、台大金山分院、汐止國泰醫院、市立聯合醫院三重及板橋院區門診服務暫停，台北醫院及樂生醫院僅提供上午部分門診，提醒民眾注意。
衛生局表示，連假次日二二八和平紀念日，大部分醫院門診暫停，不過仁愛醫院、永和耕莘醫院、市立土城醫院、瑞芳礦工醫院及樂生醫院等5家醫院仍維持周六時段門診服務，台北醫院則提供部分門診服務。另外，連假最後一天（周日）新北市各急救責任醫院門診服務暫停，維持急診24小時正常作業。
衛生局表示，為便利市民就醫，新北市假日輕急症中心UCC（土城區恩樺醫院、中和區怡和醫院）於2月28日及3月1日均提供急門診服務，另提醒連假期間出遊人潮眾多，請民眾做好個人防護措施，且連假期間早晚溫差大，是心、腦血管疾病及呼吸道疾病好發期，應隨時注意自身健康狀況，並做好保暖措施。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。