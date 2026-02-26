二二八連假3天 注意新北這些醫院未看診

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
二二八連假自2月27日起至3月1日共有3天，連假首日為補休日，多數醫院門診照常服務。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局今指出，二二八連假自2月27日起至3月1日共有3天，連假首日為補休日，多數醫院門診照常服務，但淡水馬偕醫院、台大金山分院、汐止國泰醫院、市立聯合醫院三重及板橋院區門診服務暫停，台北醫院及樂生醫院僅提供上午部分門診，提醒民眾注意。

衛生局表示，連假次日二二八和平紀念日，大部分醫院門診暫停，不過仁愛醫院、永和耕莘醫院、市立土城醫院、瑞芳礦工醫院及樂生醫院等5家醫院仍維持周六時段門診服務，台北醫院則提供部分門診服務。另外，連假最後一天（周日）新北市各急救責任醫院門診服務暫停，維持急診24小時正常作業。

衛生局表示，為便利市民就醫，新北市假日輕急症中心UCC（土城區恩樺醫院、中和區怡和醫院）於2月28日及3月1日均提供急門診服務，另提醒連假期間出遊人潮眾多，請民眾做好個人防護措施，且連假期間早晚溫差大，是心、腦血管疾病及呼吸道疾病好發期，應隨時注意自身健康狀況，並做好保暖措施。

連假 衛生局

