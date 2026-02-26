快訊

新北中和大賣場地下室機房冒煙 動員32車82人搶救

北港老人半路失神掉褲子…女學生街頭幫忙提褲穿鞋 校長、議員表揚善行

不認李貞秀是立委！卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

元宵提燈慶團圓 環境部提醒電池回收護家園

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部資源循環署提醒，落實電池「取出、收好、送回收」3個動作，才能確保居家生活環境安全。圖／環境部提供
環境部資源循環署提醒，落實電池「取出、收好、送回收」3個動作，才能確保居家生活環境安全。圖／環境部提供

元宵佳節即將到來，各地燈節活動已陸續熱鬧登場，市面上琳瑯滿目的造型提燈、會發光發聲的酷炫燈籠，都是大小朋友們的最愛。然而，在歡慶節日的同時，環境部資源循環署提醒，別忘了留藏在燈籠裡的幕後主角乾電池，要落實電池「取出、收好、送回收」3個動作，才能確保居家生活環境安全。

環境部指出，近年流行的造型紙提燈因為較為輕巧，容易忽略內含鈕扣型電池，直接當一般垃圾丟棄可能造成電池短路、起火及污染環境等風險，因此提燈務必取出電池後再丟棄；如果提燈不再使用也建議將電池取出，才能避免電池因久放漏液而導致物品損壞。

環境部說明，取出的電池若電力尚未耗盡，可以移轉給耗電量較低的電子產品（如鬧鐘、遙控器）使用；已耗盡電池可使用膠帶貼住正、負極進行簡單絕緣處理，統一存放於容器中，累積一定數量後再就近送交給清潔隊資源回收車、便利商店、超市或量販店進行回收。

環境部強調，落實電池「取出、收好、送回收」3個動作，才能確保居家生活環境安全，且電池內含可以再利用的資源，只有交由專業回收管道才能讓資源有效循環，再次發揮價值。趁著節日到來，環境部呼籲民眾落實廢電池回收，讓元宵節慶的光亮，延續成為守護環境的力量。

電池 生活 元宵節

延伸閱讀

影／火光四射開春第一炸！台東寒單爺震撼登轎 元宵熱血引爆

澎湖縣府發送「搖搖馬」提燈 人潮湧現索取秒殺

炮聲響徹臺東！寒單爺今年首炸登場 元宵嘉年華系列開跑

超人力霸王提燈搶手 醫急呼籲鈕扣電池易卡食道灼傷：慎防幼童誤吞

相關新聞

獨／高雄開錯刀醫師記兩大過免職 醫懲會只記警告還可當醫師理由曝

高雄市立民生醫院前年4月4日發生執刀醫師陸希平「開刀開錯人」疏失，衛生局認陸希平不僅開錯刀，事後還涉病歷偽造，雖陸否認造...

一喝母乳就昏迷！女嬰患「楓糖尿症」 出生帶有楓糖味體液及尿液

家住中部的小豐（化名）與妹妹患有罕見疾病「楓糖尿症」，這是一種屬於遺傳的胺基酸代謝異常疾病，患者通常會在出生後不久發病。...

補貨疏失釀風波？台東販賣機賣過期果汁 縣府急介入

台東運動場兒童公園近日爆出販賣機疑似販售過期飲料，引發家長不滿，並在網路社群平台發文表示，孩子在園區內購買飲料後已喝了近...

二二八連假3天 注意新北這些醫院未看診

新北市衛生局今指出，二二八連假自2月27日起至3月1日共有3天，連假首日為補休日，多數醫院門診照常服務，但淡水馬偕醫院、...

元宵提燈慶團圓 環境部提醒電池回收護家園

元宵佳節即將到來，各地燈節活動已陸續熱鬧登場，市面上琳瑯滿目的造型提燈、會發光發聲的酷炫燈籠，都是大小朋友們的最愛。然而...

骨盆爆裂失血逾三分之一 越籍移工「命懸一線」術後恢復新生

43歲越南籍男子7個月前遭沙袋砸中下腹部，造成骨盆腔破裂、直腸及膀胱破損，緊急送往李綜合醫院苑裡院區急救，失血量高達20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。