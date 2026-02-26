元宵提燈慶團圓 環境部提醒電池回收護家園
元宵佳節即將到來，各地燈節活動已陸續熱鬧登場，市面上琳瑯滿目的造型提燈、會發光發聲的酷炫燈籠，都是大小朋友們的最愛。然而，在歡慶節日的同時，環境部資源循環署提醒，別忘了留藏在燈籠裡的幕後主角乾電池，要落實電池「取出、收好、送回收」3個動作，才能確保居家生活環境安全。
環境部指出，近年流行的造型紙提燈因為較為輕巧，容易忽略內含鈕扣型電池，直接當一般垃圾丟棄可能造成電池短路、起火及污染環境等風險，因此提燈務必取出電池後再丟棄；如果提燈不再使用也建議將電池取出，才能避免電池因久放漏液而導致物品損壞。
環境部說明，取出的電池若電力尚未耗盡，可以移轉給耗電量較低的電子產品（如鬧鐘、遙控器）使用；已耗盡電池可使用膠帶貼住正、負極進行簡單絕緣處理，統一存放於容器中，累積一定數量後再就近送交給清潔隊資源回收車、便利商店、超市或量販店進行回收。
環境部強調，落實電池「取出、收好、送回收」3個動作，才能確保居家生活環境安全，且電池內含可以再利用的資源，只有交由專業回收管道才能讓資源有效循環，再次發揮價值。趁著節日到來，環境部呼籲民眾落實廢電池回收，讓元宵節慶的光亮，延續成為守護環境的力量。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。