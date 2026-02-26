元宵提燈慶團圓 環境部提醒電池回收護家園

元宵佳節即將到來，各地燈節活動已陸續熱鬧登場，市面上琳瑯滿目的造型提燈、會發光發聲的酷炫燈籠，都是大小朋友們的最愛。然而，在歡慶節日的同時，環境部資源循環署提醒，別忘了留藏在燈籠裡的幕後主角乾電池，要落實電池「取出、收好、送回收」3個動作，才能確保居家生活環境安全。

環境部指出，近年流行的造型紙提燈因為較為輕巧，容易忽略內含鈕扣型電池，直接當一般垃圾丟棄可能造成電池短路、起火及污染環境等風險，因此提燈務必取出電池後再丟棄；如果提燈不再使用也建議將電池取出，才能避免電池因久放漏液而導致物品損壞。

環境部說明，取出的電池若電力尚未耗盡，可以移轉給耗電量較低的電子產品（如鬧鐘、遙控器）使用；已耗盡電池可使用膠帶貼住正、負極進行簡單絕緣處理，統一存放於容器中，累積一定數量後再就近送交給清潔隊資源回收車、便利商店、超市或量販店進行回收。

環境部強調，落實電池「取出、收好、送回收」3個動作，才能確保居家生活環境安全，且電池內含可以再利用的資源，只有交由專業回收管道才能讓資源有效循環，再次發揮價值。趁著節日到來，環境部呼籲民眾落實廢電池回收，讓元宵節慶的光亮，延續成為守護環境的力量。