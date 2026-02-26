骨盆爆裂失血逾三分之一 越籍移工「命懸一線」術後恢復新生

43歲越南籍男子7個月前遭沙袋砸中下腹部，造成骨盆腔破裂、直腸及膀胱破損，緊急送往李綜合醫院苑裡院區急救，失血量高達2000毫升，命懸一線。經醫療團隊多科全力搶救，歷經4小時完成5大複雜手術，如今不僅恢復正常生活、重返職場，更趁著農曆新年跨海返回越南，與闊別已久的妻兒重聚。

台中榮總外科主治醫師吳坤達表示，患者送抵急診時傷勢極為嚴重，下腹部血肉模糊，直腸、膀胱均告破裂。醫師團隊隨即展開長達4個多小時的緊急手術，依序完成剖腹探查術、D環結腸造口術、會陰肌皮瓣重建術、膀胱一期修復術，以及骨盆開書型骨折切開復位外固定術，才將患者從鬼門關前拉回。

院方指出，患者受傷前已獨自在台工作16年，每月將薪資悉數匯回越南供養妻兒。事故發生後一度昏迷、轉入加護病房，清醒後以電話告知家人病情，家人聞訊焦急萬分，急欲來台探視。然而，考量語言隔閡及實際困難，他仍堅持請妻兒留守家中，告訴他們台灣有完善的醫療體系，要家人放心。

醫師吳坤達目前駐診李綜合醫院，表示患者由於骨盆底肌肉在事故中受損，目前手術後患者裝有人工肛門，生活雖有不便，小便時若稍微用力，可能會同時排便，因此只能坐姿排尿，或採取不出力、慢慢等待的方式。目前以藥物治療為主，並指導患者規律進行凱格爾運動，藉由訓練骨盆底肌群，逐步改善控制能力。

吳坤達說，上個月，醫療團隊為其進行人工肛門閉合手術，腸道功能已恢復暢通，「患者恢復得比我預期中更好，幾乎跟正常人沒有差別。」目前患者積極配合醫囑，是恢復成效良好的重要關鍵，甚至春節前終於可以跟家人團聚了，終於得以返回越南，與16年來靠著電話和匯款維繫情感的妻兒再度相聚。 越南移工患者（右）去年骨盆爆裂險奪命，經李綜合醫院外科醫師吳坤達與團隊治療後，恢復新生活。圖／李綜合提供