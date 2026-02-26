114年國道A1事故釀8死 毒駕酒駕為主因

快訊

中央社／ 台北26日電

根據高公局統計，去年國道共有7件A1（24小時內死亡交通事故，其主要肇因是毒駕酒駕，共造成8人死亡，死亡人數較113年增加1倍。

依據刑法第185-3條規定，駕駛酒精濃度超過標準、尿液或血液含毒品等，如因而致人於死者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金。

依據道路交通管理處罰條例第35條第1項規定，駕駛酒精濃度超過標準、吸食毒品或其相類似管制藥品，處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該車輛及吊扣其駕駛執照1年至2年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，根據統計，民國114年國道計有7件A1（24小時內死亡）交通事故，其主要肇事原因是吸食違禁物品或酒後駕駛，共造成8人死亡、22人受傷，較113年的4件，造成4人死亡、2人受傷更為嚴重。

高公局指出，國道公路警察局將持續加強取締毒駕及酒駕違規行為，透過機動巡邏、定點攔查及科技設備輔助執法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

死亡 交通事故 國道 毒駕 酒駕 毒品

