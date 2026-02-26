口臭消不掉…醫曝酸腐味恐是胃食道逆流 「2氣味」恐危及生命
明明天天刷牙、用牙線，「口氣」卻始終揮之不去！醫師提醒，口臭未必只是口腔清潔不到位，背後也可能與消化系統甚至肝臟疾病有關。肝膽腸胃科醫師張振榕指出，當腸胃或肝臟出現異常時，體內產生的代謝氣體會經血液循環進入肺部，隨呼吸排出，形成特殊氣味；若是帶有發霉味或生肉腥味的口臭，更要提高警覺。
張振榕在臉書發文表示，依氣味不同，常見可分為幾種類型。首先是上消化道問題引發的「酸腐味」。例如胃食道逆流，常伴隨口中酸味或苦味；食道蠕動功能異常時，食物殘留在食道內被細菌分解，也會產生異味；若感染幽門螺旋桿菌或罹患胃炎，胃部菌相改變，同樣可能出現口氣困擾。
其次是腸道因素造成的氣味。慢性便祕者因糞便在腸道停留過久，被細菌分解後產生較重氣味；小腸細菌過度生長（SIBO）則會因腸道氣體增加，除了口臭外，還常合併腹脹、腹瀉等症狀。
至於帶有「發霉味」或「生肉腥味」的特殊口氣，則可能與肝臟功能受損有關。醫師解釋，肝臟負責代謝體內毒素與揮發性硫化物，一旦出現慢性肝病或肝硬化等問題，這些物質無法正常分解，便會隨呼吸散發異味。
更值得注意的是，若出現上述特殊氣味，同時合併以下任一症狀，包括皮膚或眼白泛黃（黃疸）、凝血功能變差容易出血、意識混亂或異常嗜睡、腹部脹大（腹水增加），可能是急性肝衰竭的警訊。此類情況可能在數天內快速惡化，甚至危及生命，應儘速就醫評估。
