點燈三十巡迴講座 虞戡平、吳方芳溫情分享

人生的亮度由自己選擇！「點燈三十」巡迴演講3月21日即將於花蓮慈濟大學附屬中學舉辦，邀請榮獲2025年第24屆國家文藝獎的導演虞戡平，還有創立「家立立」社福機構、抗癌成功的牧師吳方芳分享動人生命故事，盼透過演講讓這份溫暖與希望散播出去，能點亮人生迷惘者的心燈。

「點燈三十・照亮你・照亮我」巡迴演講3月21日（六）上午10點至12點，即將於花蓮慈濟大學附屬中學演藝廳舉辦，由資深媒體人葉樹姍主持，邀請虞戡平導演與吳方芳執行長分享動人生命故事，盼透過真實故事傳遞希望與溫暖，協助聽眾在人生低谷中找回力量。

抗癌鬥士與金馬名導

吳方芳牧師創立的「家立立基金會」，長期在花東協助兒童及青少年陪伴、家庭陪伴（特殊需求家庭陪伴、喘息服務）、部落星光據點、諮商輔導協談、團體課程等，盼協助身障兒童、毒癮者的家庭渡過難關。2019年她曾罹患癌症，原本預計最多2個月的生命，但經過長期奮鬥而逐漸痊癒，期間亦有不少的人生感觸。

導演虞戡平曾協助拍攝《大摩天嶺》、《女兵日記》等片，1979年升任為導演，代表作為《搭錯車》（金馬獎11項提名，獲得4座）、《三毛流浪記》等，在電視、電影、紀錄片、廣告等領域都有涉略，同時從事台灣原住民歷史、人文田野調查超過23年，並長期投身原住民影像紀錄人才的培育，因此在2025年獲得第24屆國家文藝獎。

【更多精采內容，詳見 】