舌尖反覆灼熱非口腔病變 醫師提醒可能是「灼口症候群」神經失衡警訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
近來門診中，陸續有多名患者反映舌尖出現說不清楚的不適感，並非明顯疼痛，也未見潰瘍或外傷，卻持續感到灼熱、發燙或類似被熱湯燙過、辣味殘留的感覺。示意圖。記者翁唯真／攝影
近來門診中，陸續有多名患者反映舌尖出現說不清楚的不適感，並非明顯疼痛，也未見潰瘍或外傷，卻持續感到灼熱、發燙或類似被熱湯燙過、辣味殘留的感覺。北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，這類症狀在早晨通常較不明顯，但隨著時間推移，到了下午或夜晚逐漸加重，影響進食、說話，甚至干擾睡眠，臨床上高度懷疑與「灼口症候群」有關。

張家銘說明，灼口症候群的特徵在於口腔外觀檢查多半正常，卻出現長期、反覆的灼熱或刺麻感，其根本原因並非口腔表面病灶，而是神經系統調控失衡所致。相關研究顯示，灼口症候群屬於神經性疼痛的一種，疼痛來源來自神經過度敏感與中樞疼痛放大機制失調，而非實際組織受損。全球盛行率約為1.7%，在牙科門診族群中甚至可達7%以上，顯示實際受影響人數可能被低估。

臨床最典型的表現為舌尖或舌頭前端三分之二出現灼熱感，部分患者會合併刺麻、電流感、口乾、味覺改變或對熱辣食物特別敏感。張家銘指出，症狀隨時間加重的現象，反映神經抑制系統在長時間運作後逐漸疲乏，若再疊加睡眠不足、長期壓力或情緒低落，疼痛感受便會更加明顯。

張家銘表示，從分子層面來看，舌尖區域本就具有較高密度的溫度與刺激感受受體，在壓力或發炎狀態下活性上升，會使神經對刺激過度反應；同時，多種疼痛相關神經傳導物質增加，而負責抑制疼痛的神經調節機制下降，導致神經長期處於高敏感狀態。此外，低度神經發炎與神經可塑性失衡，也被認為是症狀持續的重要原因。

張家銘說，灼口症候群不會破壞舌頭組織，也不會演變成口腔癌，屬於神經功能失調問題，但若長期未改善，確實可能影響生活品質、睡眠與情緒，使整體神經系統維持在高度警覺狀態，進一步降低身體恢復能力。

在臨床實務上，建議患者可先記錄症狀出現的時間、壓力狀態、睡眠品質與飲食內容，協助找出誘發規律，並視情況評估發炎指標、營養狀態與內分泌平衡，必要時進行更深入的個人化分析。治療並非僅針對舌頭，而是從神經、免疫、內分泌、營養、腸道與心理行為等多個面向同步調整。

張家銘表示，具體作法包括建立規律作息、改善睡眠、適度日曬與運動、採取抗發炎飲食，並補充有助神經修復的營養素，同時透過呼吸訓練與放鬆技巧，降低交感神經過度活化。這些看似日常的生活調整，實際上能在分子與神經層面逐步恢復平衡。

當神經狀態開始穩定，患者往往可觀察到症狀出現時間延後、不適程度下降，對壓力事件的反應也不再劇烈。張家銘說，灼口症候群就像身體儀表板亮起的警示燈，提醒神經系統需要被好好照顧，只要方向正確，神經可塑性仍有機會恢復，生活節奏也能逐漸找回。

神經 睡眠 患者

