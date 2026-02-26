快訊

10日內15藥品短缺…食藥署公告7項為必要藥品 氣喘、結膜炎用藥均上榜

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署春節前夕公告，統計今年1月31日至2月10日，10天內國內共15項藥品短缺，恢復供藥時間從3月中旬至今年第4季不等，且部分品項無法恢復恢復供應時間。記者林琮恩／攝影
衛福部食藥署於春節前夕公告，統計今年1月31日至2月10日，10天內國內共15項藥品短缺，恢復供藥時間從3月中旬至今年第4季不等，且部分品項無法恢復恢復供應時間。食藥署簡任技正黃玫甄指出，短缺藥品中7項為「藥事法」訂定必要藥品清單項目，包括一項兒童及成人氣喘用藥，不過，這些藥品有同成分、同劑型藥品可替代使用。

氣喘主要類別之一，「可逆性呼吸道阻塞疾病（ROAD）」常規治療用藥「吸洛復250定量噴霧吸入劑」短缺，依其藥物仿單，該藥物適用於適合支氣管擴張劑與皮質類固醇「組合療法」的氣喘兒童及成人。

藥廠侑安藥品股份有限公司表示，因生產問題，目前控貨中，預計3月5日恢復正常供貨。黃玫甄指出，該藥品屬必要藥品品項之一，依健保署資料庫數據，年用量約7116瓶，不過，其市占率僅7%，同成分、同含量／劑量、同劑型的「三同藥品」的另一項藥物為市場主流藥品，市占率達9成以上。

用於結膜炎治療的「善得明眼藥水」也發生短缺，藥廠健喬信元醫藥生技股份有限公司表示，因生產問題，目前控貨中，預計今年第4季才能恢復正常供應。黃玫甄表示，善得明眼藥水適應症為眼睛充血、結膜炎、角膜疾患、眼瞼炎、淚囊炎等，依健保署資料庫數據，其年用量高達38萬6977支，市占率約2成，目前尚有3項三同藥品可作為替代藥品供民眾使用。

黃玫甄說，15項藥品短缺原因各有不同，包括近期原物料供應問題，藥廠生產排程、貨運運輸延遲等，須由藥商找出供應問題加以解決，分析單月內藥品短缺項目較多原因，與廠商、醫院積極通報有關，食藥署收到通報均依法上網公告，並將資訊通知醫藥相關公協會，同時協助尋找可供使用的替代藥品，盼減少民眾仰賴單一藥商藥品情形，確保藥品供應韌性。

為避免缺藥反覆上演，立法院今年初三讀通過「藥事法」部分條文修正草案，黃玫甄說，修法後凡是在必要藥品清單中的藥品，藥商需定期向食藥署申報藥品庫存及供應情況，如遇短缺也須提前通知，相關規定尚未擴及非必要藥品，但只要廠商通報，不論是必要藥品、非必要藥品短缺，食藥署均會依法向大眾公告，並提供替代藥品選項。

藥品 食藥署 健保署

相關新聞

獨／高雄開錯刀醫師記兩大過免職 醫懲會只記警告還可當醫師理由曝

高雄市立民生醫院前年4月4日發生執刀醫師陸希平「開刀開錯人」疏失，衛生局認陸希平不僅開錯刀，事後還涉病歷偽造，雖陸否認造...

去年國旅住客達8209萬人次「高於疫情前」旅館平均房價2984元增0.81％

根據統計，我國去年旅宿業整體住客達8209萬人次，較前年增加約329萬人次，也高於疫情前2019年的7981.2萬人次，...

一喝母乳就昏迷！女嬰患「楓糖尿症」 出生帶有楓糖味體液及尿液

家住中部的小豐（化名）與妹妹患有罕見疾病「楓糖尿症」，這是一種屬於遺傳的胺基酸代謝異常疾病，患者通常會在出生後不久發病。...

元宵節就要吃湯圓！營養師示警4類人小心食用 揭最佳搭檔水果

元宵節吃湯圓，象徵著「花好月圓、闔家慶團圓」。營養師高敏敏提醒，每一顆不同口味、大小的湯圓熱量差很多，食用時除了要適量外，減肥者、腸胃易脹氣者、控血糖者與吞嚥困難者應要更加小心食用，建議吃完後搭配水果或運動來加速代謝。

網購堆積如山泡泡紙能回收？不想被罰6000元 環保局教正確處理法

有一名女網友在論壇Dcard上以「泡泡紙如何處理」為題發文，分享她因頻繁網購而堆積大量泡泡紙的困擾。該網友提到，雖然朋友建議直接丟棄，但她認為這樣的做法不夠環保，因此希望能尋求更妥善的處理方式。她在文中寫道：「我知道從源頭減少消費是最好的環保方式，但有時候真的不方便現場購買。請問有人知道泡泡紙可以給誰回收再利用嗎？」

元宵提燈慶團圓 環境部提醒電池回收護家園

元宵佳節即將到來，各地燈節活動已陸續熱鬧登場，市面上琳瑯滿目的造型提燈、會發光發聲的酷炫燈籠，都是大小朋友們的最愛。然而...

