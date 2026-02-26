快訊

一喝母乳就昏迷！女嬰患「楓糖尿症」 出生帶有楓糖味體液及尿液

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
先天代謝異常患者需要靠特殊配方奶粉才能延續生命，在罕病專法支援下，政府全額補助特殊配方奶粉，減輕家庭沉重負擔。示意圖。圖／123RF
家住中部的小豐（化名）與妹妹患有罕見疾病「楓糖尿症」，這是一種屬於遺傳的胺基酸代謝異常疾病，患者通常會在出生後不久發病。臨床症狀最具特徵性為有楓糖漿甜味的體液及尿液，需終生服用特殊配方奶粉及飲食控制，另配合積極治療改善併發症。

一瓶要價約3000元的特殊奶粉，平均一周就要吃掉一罐半，每年約200萬元的花費負擔沉重，所幸小豐家人獲政府支援，病情穩定且回歸生活。國健署指出，台灣自2000年8月9日起正式施行「罕見疾病防治及藥物法」，為全球第五個制定專法的國家，迄今累計服務逾8700個罕病家庭，在罕見疾病的防治與照護上位居國際前列。

「罕見疾病防治及藥物法」實施以來，政府不僅將罕病列入健保重大傷病範圍，免除病患就醫的部分負擔，亦針對罕見疾病藥物、特殊營養品與醫療等費用，提供健保給付與醫療補助的雙重保障，從診斷、治療與照護，全方位支持病友生活。

國健署表示，目前國內已公告247種罕見疾病，累計罕病病人超過2萬3千餘人，政府提供的實質醫療補助涵蓋廣泛，包括國內確診檢驗、國外代檢服務、居家醫療器材租賃、營養諮詢、特殊營養食品等照護費用，同時結合跨專業罕病照護服務團隊與社會福利、長照、教育與就業資源，協助罕病家庭平等取得支持。

以小豐為例，在「罕見疾病防治及藥物法」支援下，政府全額補助特殊配方奶粉，減輕家庭沉重負擔。但是小豐2歲時才確診，雖得以維持生命，仍因未能即時治療導致大腦傷害，出現智力障礙。妹妹則在出生後即時診斷並接受治療，得以正常生活成長，目前已大學畢業，投身幼兒園工作。

為支持罕見疾病病人及其家庭，目前全台已有13家醫院、14個罕病照護服務團隊，照護服務從醫院延伸至生活層面，累計服務超過8,700個家庭。另外，透過「罕病特殊營養食品及緊急藥物物流中心」，以確保穩定供給所需特殊營養食品，114年提供404位病友，每年採購經費約達1億元。

每年二月的最後一天是國際罕見疾病日，今年國際罕見疾病日的主題「More Than You Can Imagine」（超乎你的想像），強調罕病病人所面臨的巨大挑戰與展現出的堅韌力量。在國際罕病日的前夕，國健署長沈靜芬呼籲，社會大眾響應罕病關懷，透過同理與行動支持消除對病友的歧視與孤立，並實質幫助許多罕病家庭。

獨／高雄開錯刀醫師記兩大過免職 醫懲會只記警告還可當醫師理由曝

高雄市立民生醫院前年4月4日發生執刀醫師陸希平「開刀開錯人」疏失，衛生局認陸希平不僅開錯刀，事後還涉病歷偽造，雖陸否認造...

去年國旅住客達8209萬人次「高於疫情前」旅館平均房價2984元增0.81％

根據統計，我國去年旅宿業整體住客達8209萬人次，較前年增加約329萬人次，也高於疫情前2019年的7981.2萬人次，...

元宵節就要吃湯圓！營養師示警4類人小心食用 揭最佳搭檔水果

元宵節吃湯圓，象徵著「花好月圓、闔家慶團圓」。營養師高敏敏提醒，每一顆不同口味、大小的湯圓熱量差很多，食用時除了要適量外，減肥者、腸胃易脹氣者、控血糖者與吞嚥困難者應要更加小心食用，建議吃完後搭配水果或運動來加速代謝。

網購堆積如山泡泡紙能回收？不想被罰6000元 環保局教正確處理法

有一名女網友在論壇Dcard上以「泡泡紙如何處理」為題發文，分享她因頻繁網購而堆積大量泡泡紙的困擾。該網友提到，雖然朋友建議直接丟棄，但她認為這樣的做法不夠環保，因此希望能尋求更妥善的處理方式。她在文中寫道：「我知道從源頭減少消費是最好的環保方式，但有時候真的不方便現場購買。請問有人知道泡泡紙可以給誰回收再利用嗎？」

骨盆爆裂失血逾三分之一 越籍移工「命懸一線」術後恢復新生

43歲越南籍男子7個月前遭沙袋砸中下腹部，造成骨盆腔破裂、直腸及膀胱破損，緊急送往李綜合醫院苑裡院區急救，失血量高達20...

