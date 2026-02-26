她30歲月經停2年 醫曝數項原因：運動過量、過度節食要小心

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
婦產科醫師邱筱宸分享，一名30出頭女性因長達兩年未自然來月經而就診，擔心自己是否提早進入更年期。示意圖。圖／AI生成
婦產科醫師邱筱宸分享，一名30出頭女性因長達兩年未自然來月經而就診，擔心自己是否提早進入更年期。示意圖。圖／AI生成

月經如果過早消失，是女性不可忽視的健康警訊。婦產科醫師邱筱宸分享，一名30出頭女性因長達兩年未自然來月經而就診，擔心自己是否提早進入更年期，經抽血檢查發現濾泡刺激素（FSH）升高、抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）偏低。邱筱宸表示，年輕女性長期無月經，背後常見可能有兩種原因，包括身體暫時性「按下暫停鍵」的功能性停經，或是需高度警覺的早發性卵巢功能不全。

邱筱宸在臉書發文表示，台灣女性平均停經年齡約落在48至52歲，若未滿40歲就出現長時間無月經狀況，常見有兩種可能。

第一是「功能性下視丘停經」。這種情況如同身體啟動節能模式，當長期壓力過大、過度節食、體脂過低或運動量過高時，大腦會判斷當下不適合懷孕，進而暫停排卵。此類型通常FSH不會明顯升高，只要恢復能量平衡與生活節奏，月經仍有機會恢復。

第二則是「早發性卵巢功能不全」（POI，俗稱卵巢早衰）。若未滿40歲、月經超過4個月未來或週期紊亂，且抽血顯示FSH大於25 mIU/mL，醫學上便需高度警覺。這代表卵巢儲備量提早下降，雖不等於完全喪失排卵能力，但應儘早接受專業評估與追蹤。

邱筱宸提醒，不少女性認為既然沒有生育計畫，月經停了也無妨，其實觀念並不正確。卵巢不僅關乎生殖功能，更是全身健康的重要調節者。雌激素不足，會使心血管疾病風險上升，研究顯示風險可能增加近兩倍，同時也可能提高骨質疏鬆、陰道乾澀與焦慮情緒等問題發生率。

醫師建議，除了及早就醫外，平時也可透過生活調整守護卵巢健康，包括：一、飲食均衡，多攝取蔬果、全穀、豆類及優質蛋白，減少精緻糖與反式脂肪，以降低慢性發炎；二、規律運動，每周至少150分鐘，並加入至少兩次阻力訓練，有助維持肌力與骨密度；三、戒菸，因吸菸會加速卵巢濾泡耗損，使自然停經年齡提前；四、適度紓壓，透過正念練習或深呼吸調整自律神經，減少身心負擔。

婦產科醫 骨質疏鬆 戒菸 心血管疾病

相關新聞

恐釀肺炎！癌症免疫藥物「保疾伏」摻不鏽鋼微粒 食藥署回收12萬餘瓶

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療黑色素瘤、肺癌、淋巴癌等11項癌症。藥商台灣小野藥品主動...

不只搭捷運！他提TPASS「5大功能」引共鳴：上廁所超好用

TPASS為行政院通勤月票，由交通部發行，購買指定生活圈月票，即可在30日內不限次數搭乘捷運、公車、台鐵與公路客運。一名網友發文，稱TPASS不只有搭乘捷運的優點，更可以透過進出捷運站滿足諸多需求，此文引起熱議，網友們紛紛直言：「我也超愛這樣用」。

一喝母乳就昏迷！女嬰患「楓糖尿症」 出生帶有楓糖味體液及尿液

家住中部的小豐（化名）與妹妹患有罕見疾病「楓糖尿症」，這是一種屬於遺傳的胺基酸代謝異常疾病，患者通常會在出生後不久發病。...

獨／高雄開錯刀醫師記兩大過免職 醫懲會只記警告還可當醫師理由曝

高雄市立民生醫院前年4月4日發生執刀醫師陸希平「開刀開錯人」疏失，衛生局認陸希平不僅開錯刀，事後還涉病歷偽造，雖陸否認造...

失聯移工5年翻倍 關愛之家籲守護「不分國籍兒童」

內政部移民署統計，截至2025年底在台失聯移工總數攀升至9萬4542人，相較於2020年的4萬9334人，5年間驟升近1...

