她30歲月經停2年 醫曝數項原因：運動過量、過度節食要小心

月經如果過早消失，是女性不可忽視的健康警訊。婦產科醫師邱筱宸分享，一名30出頭女性因長達兩年未自然來月經而就診，擔心自己是否提早進入更年期，經抽血檢查發現濾泡刺激素（FSH）升高、抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）偏低。邱筱宸表示，年輕女性長期無月經，背後常見可能有兩種原因，包括身體暫時性「按下暫停鍵」的功能性停經，或是需高度警覺的早發性卵巢功能不全。

邱筱宸在臉書發文表示，台灣女性平均停經年齡約落在48至52歲，若未滿40歲就出現長時間無月經狀況，常見有兩種可能。

第一是「功能性下視丘停經」。這種情況如同身體啟動節能模式，當長期壓力過大、過度節食、體脂過低或運動量過高時，大腦會判斷當下不適合懷孕，進而暫停排卵。此類型通常FSH不會明顯升高，只要恢復能量平衡與生活節奏，月經仍有機會恢復。

第二則是「早發性卵巢功能不全」（POI，俗稱卵巢早衰）。若未滿40歲、月經超過4個月未來或週期紊亂，且抽血顯示FSH大於25 mIU/mL，醫學上便需高度警覺。這代表卵巢儲備量提早下降，雖不等於完全喪失排卵能力，但應儘早接受專業評估與追蹤。

邱筱宸提醒，不少女性認為既然沒有生育計畫，月經停了也無妨，其實觀念並不正確。卵巢不僅關乎生殖功能，更是全身健康的重要調節者。雌激素不足，會使心血管疾病風險上升，研究顯示風險可能增加近兩倍，同時也可能提高骨質疏鬆、陰道乾澀與焦慮情緒等問題發生率。

醫師建議，除了及早就醫外，平時也可透過生活調整守護卵巢健康，包括：一、飲食均衡，多攝取蔬果、全穀、豆類及優質蛋白，減少精緻糖與反式脂肪，以降低慢性發炎；二、規律運動，每周至少150分鐘，並加入至少兩次阻力訓練，有助維持肌力與骨密度；三、戒菸，因吸菸會加速卵巢濾泡耗損，使自然停經年齡提前；四、適度紓壓，透過正念練習或深呼吸調整自律神經，減少身心負擔。