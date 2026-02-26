食品廣告誇大療效 高雄市府裁罰3521萬餘元

高雄市衛生局今天表示，食品廣告誇大不實或宣傳醫療效能屬違規，去年開出257張裁處書，罰金達3521萬餘元。其中有16家業者稱可治療眼疾、心血管等，違規嚴重，共罰2400萬元。

衛生局今天新聞稿表示，為避免民眾受誇大不實或宣傳醫療效能的食品廣告誤導，持續積極查處違規食品廣告，總計去年共開出257張裁處書，累計裁罰金額達新台幣3521萬餘元，遭罰業者較113年增加35.3%。

衛生局指出，受罰業者中有16家業者鎖定高齡族群，違規產品鎖定視力保健、代謝與血糖管理及骨骼關節類健康問題，廣告宣稱治療眼疾、心血管、腫瘤、免疫性疾病等涉及醫療效能詞語，違規樣態嚴重，依「食品安全衛生管理法」，共裁罰2400萬元。

衛生局表示，許多食品透過電視購物節目及網路廣告擴大販賣營利，動輒宣稱可減肥瘦身、提升免疫力、預防或治療癌症、糖尿病、眼疾、骨骼關節等疾病，已涉誇大不實或宣傳醫療效能，依法可處4萬元至400萬元罰鍰，若涉及醫療效能認定，則可加重處60萬元至500萬元罰鍰。

衛生局說明，遭加重裁處的16家業者多鎖定高齡族群，包括常見的視力保健（葉黃素）、控醣代謝（苦瓜胜肽）、關節行動力（龜鹿、鱷魚原膠）及心血管循環、腦部認知、神經修復等需求，主要利用誇張數據、模擬醫學術語及不實見證來誤導民眾。

衛生局指出，有業者將苦瓜胜肽標榜為口服植物性胰島素；或是宣稱視力產品「10天逆轉600種眼部病變、修復視神經萎縮、告別白內障及青光眼」。甚至宣稱產品具「醫護等級抗癌效果」，能降低癌症指數、使腫瘤或子宮肌瘤縮小。

衛生局重申，食品絕對不得宣稱醫療效能，違者最高可處500萬元罰鍰。