黑戶寶寶陷生存風險 基金會推不分國籍全日照計畫

中央社／ 台北26日電

印尼籍男孩「海軍」（化名）的媽媽，3年前獨自承擔供養父母與孕育胎兒壓力，向台灣關愛基金會求助。基金會希望透過「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，成為孩子的堅實後盾。

今年3歲的印尼籍男孩「海軍」在母親懷胎時，父親已被遣返回國，身為失聯移工的媽媽面臨在印尼家鄉有年邁父母需撫養、腹中又有胎兒的沉重壓力。

求助無援之際，「海軍」媽媽透過友人介紹前往台灣關愛基金會，終於獲得可以安心產檢與待產的環境，並在產後接受全日型育兒協助，讓「海軍」成長為活潑健康的男孩。

根據移民署最新公開資訊揭露，截至2025年底，在台失聯移工總數已攀升至9萬4542人，相較於2020年的4萬9334人，5年間數據驟升近1倍。台灣關愛基金會副執行長馮一凡今天透過新聞稿指出，這代表可能有更多像「海軍」這樣的「黑戶寶寶」，正面臨著生存風險。

為此，台灣關愛基金會（關愛之家）發起「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，邀請5度出任公益大使的藝人Kimberley陳芳語現身說法，呼籲大眾關注這群在社會縫隙中掙扎的小生命，確保他們獲得基本生存權利。

陳芳語提到，5年前初任大使時，面對脆弱且需要拯救的孩子，雖然氣氛歡快，仍帶著不捨與心疼；然而5年後的今天，她見證了「海軍」等孩子的成長，看見生命的韌性，這些孩子不只是統計數據，而是真實、渴望陽光的生命，「只要有一點支持，就能長得很好」。

關愛基金會創辦人楊婕妤指出，孩子是獨立的個體，不應該因父母的身分而受處罰。目前關愛之家正全力運作「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，協助這群透明的孩子，成為他們最堅實的後盾。

關愛基金會邀民眾支持「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，為這些社會邊緣的孩子搭建保護傘，提供必要的資源，讓孩子在充滿愛與安全的環境中，擁有一個值得期待的未來。詳情可見台灣關愛基金會官網，或電洽02-2738-9600分機18。

