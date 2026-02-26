不只搭捷運！他提TPASS「5大功能」引共鳴：上廁所超好用

行政院通勤月票TPASS是許多通勤族省錢好夥伴，只要1200元，即可在指定生活圈30日內在不限次數搭乘捷運、公車、台鐵與公路客運。一名網友發文，稱TPASS不只能搭乘捷運，還可以透過進出捷運站滿足諸多需求。此文引起熱議，網友們紛紛認同「超愛這樣用」。

一名網友在Threads發文，表示TPASS月票的好處不僅是30天無限搭乘捷運，更可以「出站買甜甜圈、進站上廁所再出來、無所事事時搭乘文湖線繞一圈看風景、刷進站走到另一個出口，比如中正紀念堂站」。

此文一出，網友們紛紛讚嘆TPASS太好用了，尤其是上廁所這點，「刷進站廁所很重要」、「不能同意你更多」、「是我會做的事，好用」、「上廁所很重要，站內的比較乾淨」、「對，我都會，甜甜圈非買不可」、「我都捷運站上廁所」、「廁所部分腸躁症如我很常這樣用」。

還有不少人推薦其他TPASS用處，諸如看飛機或把捷運站當天橋用等等，「無聊跑去桃機看飛機」、「把捷運站當天橋在用的，文湖線」、「沒事就去忠孝新生買洗衣用品」、「還能偷渡到桃園、基隆」，另有網友推薦，可以收集捷運站所有的電子章。

不過，由於中央115年總預算遲未通過，導致TPASS 2.0的1月常客回饋金發放延後，領取時程將另行公布。至於提供給公共運輸業者的補貼並未中斷，旅客乘坐客運使用TPASS不受影響。