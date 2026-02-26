快訊

不只搭捷運！他提TPASS「5大功能」引共鳴：上廁所超好用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友列舉TPASS搭乘捷運之外的優點，引起廣大共鳴。 聯合報系資料照
行政院通勤月票TPASS是許多通勤族省錢好夥伴，只要1200元，即可在指定生活圈30日內在不限次數搭乘捷運、公車、台鐵與公路客運。一名網友發文，稱TPASS不只能搭乘捷運，還可以透過進出捷運站滿足諸多需求。此文引起熱議，網友們紛紛認同「超愛這樣用」。

一名網友在Threads發文，表示TPASS月票的好處不僅是30天無限搭乘捷運，更可以「出站買甜甜圈、進站上廁所再出來、無所事事時搭乘文湖線繞一圈看風景、刷進站走到另一個出口，比如中正紀念堂站」。

此文一出，網友們紛紛讚嘆TPASS太好用了，尤其是上廁所這點，「刷進站廁所很重要」、「不能同意你更多」、「是我會做的事，好用」、「上廁所很重要，站內的比較乾淨」、「對，我都會，甜甜圈非買不可」、「我都捷運站上廁所」、「廁所部分腸躁症如我很常這樣用」。

還有不少人推薦其他TPASS用處，諸如看飛機或把捷運站當天橋用等等，「無聊跑去桃機看飛機」、「把捷運站當天橋在用的，文湖線」、「沒事就去忠孝新生買洗衣用品」、「還能偷渡到桃園、基隆」，另有網友推薦，可以收集捷運站所有的電子章。

不過，由於中央115年總預算遲未通過，導致TPASS 2.0的1月常客回饋金發放延後，領取時程將另行公布。至於提供給公共運輸業者的補貼並未中斷，旅客乘坐客運使用TPASS不受影響。

相關新聞

恐釀肺炎！癌症免疫藥物「保疾伏」摻不鏽鋼微粒 食藥署回收12萬餘瓶

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療黑色素瘤、肺癌、淋巴癌等11項癌症。藥商台灣小野藥品主動...

一喝母乳就昏迷！女嬰患「楓糖尿症」 出生帶有楓糖味體液及尿液

家住中部的小豐（化名）與妹妹患有罕見疾病「楓糖尿症」，這是一種屬於遺傳的胺基酸代謝異常疾病，患者通常會在出生後不久發病。...

獨／高雄開錯刀醫師記兩大過免職 醫懲會只記警告還可當醫師理由曝

高雄市立民生醫院前年4月4日發生執刀醫師陸希平「開刀開錯人」疏失，衛生局認陸希平不僅開錯刀，事後還涉病歷偽造，雖陸否認造...

失聯移工5年翻倍 關愛之家籲守護「不分國籍兒童」

內政部移民署統計，截至2025年底在台失聯移工總數攀升至9萬4542人，相較於2020年的4萬9334人，5年間驟升近1...

她30歲月經停2年 醫曝數項原因：運動過量、過度節食要小心

月經如果過早消失，是女性不可忽視的健康警訊。婦產科醫師邱筱宸分享，一名30出頭女性因長達兩年未自然來月經而就診，擔心自己是否提早進入更年期，經抽血檢查發現濾泡刺激素（FSH）升高、抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）偏低。邱筱宸表示，年輕女性長期無月經，背後常見可能有兩種原因，包括身體暫時性「按下暫停鍵」的功能性停經，或是需高度警覺的早發性卵巢功能不全。

