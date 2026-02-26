獨／高雄開錯刀醫師記兩大過免職 醫懲會只記警告還可當醫師理由曝

快訊

聯合報／ 記者石秀華郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立民生醫院。本報資料照
高雄市立民生醫院前年4月4日發生執刀醫師陸希平「開刀開錯人」疏失，衛生局認陸希平不僅開錯刀，事後還涉病歷偽造，雖陸否認造假病歷，仍被記2大過免職。此案送交醫師懲戒委員會審議，認陸因未落實手術相關標準作業，致手術病人發生錯誤，決議記其警告，停業1年處分，至偏鄉從事衛教宣導300小時。

陸希平因開錯刀疏失事件，事發後高市衛生局將陸移送偵辦；高雄地檢署去年10月間偵查時認定，陸希平當時雖開錯刀，但對患者病情有助益，因此不構成過失傷害罪，僅依偽造文書罪將他起訴。

陸希平因行為違反醫師法，後全案移送醫師懲戒委員會審查，陸提出書面陳述意見說明，委員會審議認為，陸希平因未落實手術相關標準作業，以致手術病人錯誤，違反醫師法第25條第1、4款規定。

委員會審查後決議記陸希平警告，並於1年內接受法律相關繼續教育課程24小時及停業1年處分，並於1年內於高雄市偏遠地區從事衛教宣導等非屬醫療業務之公益內容時數300小時。此項懲處決議經市府於今年2月予以公告。

高雄市立民生醫院前胸腔外科醫師陸希平2024年4月4日因對病患開錯刀，引發軒然大波；當時民生醫院調查，陸希平是要幫胸腔膿疱病患做引流手術，卻錯把隔壁床的低血壓患者推入開刀房，全程經手5人都未確認患者身分，主刀的胸腔外科主任陸希平動刀後才驚覺患者沒病灶，鬧了烏龍；民生醫院調查後，對陸祭出兩大過處分，予以免職。

相關新聞

