獨／高雄開錯刀醫師記兩大過免職 醫懲會只記警告還可當醫師理由曝
高雄市立民生醫院前年4月4日發生執刀醫師陸希平「開刀開錯人」疏失，衛生局認陸希平不僅開錯刀，事後還涉病歷偽造，雖陸否認造假病歷，仍被記2大過免職。此案送交醫師懲戒委員會審議，認陸因未落實手術相關標準作業，致手術病人發生錯誤，決議記其警告，停業1年處分，至偏鄉從事衛教宣導300小時。
陸希平因開錯刀疏失事件，事發後高市衛生局將陸移送偵辦；高雄地檢署去年10月間偵查時認定，陸希平當時雖開錯刀，但對患者病情有助益，因此不構成過失傷害罪，僅依偽造文書罪將他起訴。
陸希平因行為違反醫師法，後全案移送醫師懲戒委員會審查，陸提出書面陳述意見說明，委員會審議認為，陸希平因未落實手術相關標準作業，以致手術病人錯誤，違反醫師法第25條第1、4款規定。
委員會審查後決議記陸希平警告，並於1年內接受法律相關繼續教育課程24小時及停業1年處分，並於1年內於高雄市偏遠地區從事衛教宣導等非屬醫療業務之公益內容時數300小時。此項懲處決議經市府於今年2月予以公告。
高雄市立民生醫院前胸腔外科醫師陸希平2024年4月4日因對病患開錯刀，引發軒然大波；當時民生醫院調查，陸希平是要幫胸腔膿疱病患做引流手術，卻錯把隔壁床的低血壓患者推入開刀房，全程經手5人都未確認患者身分，主刀的胸腔外科主任陸希平動刀後才驚覺患者沒病灶，鬧了烏龍；民生醫院調查後，對陸祭出兩大過處分，予以免職。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。