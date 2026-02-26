僅用110天⋯北市府如何在陽明山打造五星級公廁？

爬山最怕如廁不方便，北市府特別在陽明山竹子湖頂湖地區打造全市首座景觀型公廁，去年底啟用，許多山友大讚比過往流動廁所還要舒適、乾淨，過年好天氣也吸引不少上山賞花、健行，使用率大增。環保局說，因應高齡化趨勢，全採坐式馬桶。

竹子湖頂湖地區去年底全新完工的景觀型公廁，包含男廁、女廁，以及貼心加碼兒童馬桶、兒童安全座椅、尿布台的無障礙暨親子友善廁所；環保局考量台灣高齡化趨勢，景觀廁所內的便器全面採用坐式馬桶，讓高齡者與行動不便者安心使用。另配合中央政策，採衛生紙丟馬桶方式，減少廁間垃圾量，降低細菌與異味、避免蚊蠅孳生。

河濱公園常見景觀型公廁，竹子湖公廁卻是北市山區首座。環保局資源循環管理科長林鈺惠說，「在山區要興建一座廁所是非常不容易的事」，主因是竹子湖位置偏遠且於山區，相關建材運送路程距離遙遠、山區道路使重型工程車輛運輸不易，因此採用景觀型廁所，較可節省施工成本及縮短工期，也較有廠商願意承作。

有別於傳統公廁，得要開挖整地、大面積建築基礎施作、甚至涉及水土保持、請領建築執照的冗長程序，竹子湖公廁為輕型建築，在施工現場有低度開發、模組化設計、環境融合、快速建置，施工工期約110天，打破傳統公廁厚重、封閉的刻板印象。

林鈺惠表示，環保局斥資476萬元打造竹子湖公廁，材質是鋼材，在工廠先施工預組裝，現場再吊裝組合。以「對環境干擾最小」為原則，並配合山區日照條件，採用高效能照明搭配太陽能輔助，頂部裝設6片450瓦太陽能板，可自己發電、用電。

不過，早在這座公廁啟用前，現場有2座流動廁所，提供山友和遊客使用。經常走訪的北投區農會推廣部技術員魏俊凱分享，流動廁所日曬久了，伴隨尿騷味、屎臭味，加上環境濕濕也不舒服，如今新蓋這座公廁，衛生、舒適、衛生又無臭味。

魏俊凱說，此處為陽明山大縱走第二段從大屯山往七星山必經之路，也設有觀景台，許多登山客在此休息如廁後再出發，使用率明顯增加。 陽明山竹子湖頂湖地區的景觀型公廁，包含男廁、女廁，以及貼心加碼兒童馬桶、兒童安全座椅、尿布台的無障礙暨親子友善廁所。記者林佳彣／攝影 陽明山竹子湖公廁設有兒童馬桶、兒童安全座椅、尿布台的無障礙暨親子友善廁所。記者林佳彣／攝影 陽明山竹子湖頂湖地區去年底全新完工的景觀型公廁，採用高效能照明搭配太陽能輔助，頂部裝設6片450瓦太陽能板，可自己發電、用電。記者林佳彣／攝影 北市環保局在陽明山竹子湖頂湖地區打造全市首座景觀型公廁，材質是鋼材，在工廠先施工預組裝，現場再吊裝組合。記者林佳彣／攝影