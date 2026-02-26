二二八連假屏鵝公路交通措施出爐 不想塞車看這裡

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
228連假屏鵝公路預計將湧入大量車潮，警方將適時發布啟用調撥車道及分流措施。圖／警方提供
228連假屏鵝公路預計將湧入大量車潮，警方將適時發布啟用調撥車道及分流措施。圖／警方提供

228連假將至，通往墾丁及台東的屏鵝公路預計將湧入大量車潮，屏東縣警察局交通警察隊交控中心將調閱分析台1線南北車流量進行評估，適時發布啟用調撥車道及分流措施，請用路人注意道路引導牌面及員警指揮行駛。

台1線南下436.5公里至445.5公里路段，及北上453公里至460公里路段，將視車流狀況實施調撥車道。台1線北上車流增多時，將封閉永翔路口至水底寮五岔路口南下車道，引導南下車輛於永翔路口右轉直行至屏南路口左轉接台17線續行南下。

車城地區替代道路，台26線壅塞時，南下車輛可自車城鄉海口長灘飯店路口右轉屏152線，接屏153線至南灣南光路口右轉南下；北上車輛可由台26線南灣南光路口左轉接屏153線後，至屏152線車城鄉海口長灘飯店路口左轉台26線繼續北上。

2月27日及28日下午4時至0時，墾丁大街實施「人車分流管制」，墾丁大街南北2端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入墾丁大街。管制期間大灣路段兩側禁止停車，墾丁大街周邊道路停車場可供大型車輛停車處計34席、小型車停車處計約674席。

台26線南下車輛於墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心，右轉接台26線；北上車輛則由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路至墾丁牌樓左轉接台26線。

228連假屏鵝公路預計將湧入大量車潮，警方將適時發布啟用調撥車道及分流措施。圖／警方提供
228連假屏鵝公路預計將湧入大量車潮，警方將適時發布啟用調撥車道及分流措施。圖／警方提供

墾丁 車道 飯店

