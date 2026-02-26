50歲男走路常撞桌腳竟檢查出青光眼！ 醫：視野「變暗、缺損」要小心

青光眼被喻為「視力小偷」，多數患者初期無明顯症狀，甚至對輕微視力模糊、光暈或視野周邊變小無感，等到看東西的範圍縮小，或開車時某個角度看不到、走路經常撞到或跌倒，病情進展到一定程度才察覺。三軍總醫院眼科部主治醫師呂大文提醒，「及早發現、及早治療」是防治青光眼的關鍵，避免視力惡化。

呂大文指出，3C產品過度使用、睡前關燈滑手機以及高度近視族群增加，青光眼已有年輕化趨勢。診間不少個案雖然視力沒有減退，但會出現「走路常撞到桌角」、「找不到放在身旁的物品」等周邊視野缺損情形，忽略早期隱形跡象而延誤治療，一旦損害視神經即不可逆。

呂大文以一名個案為例，近50歲的張先生，高度近視、平時需長時間盯著電腦工作。近半年來，走路常莫名撞到門框或桌角，經常打翻放在桌邊的水杯，還伴隨著眼睛脹痛。起初以為只是太過疲勞，直到接受眼科檢查，才驚覺眼壓過高，且周邊視野已出現不可逆的缺損，確診為青光眼。

根據統計，台灣青光眼患者已突破45萬人，且近三成患者年齡低於49歲。呂大文說，青光眼是一種漸進式的視神經病變，眼壓升高是主要危險因子，高度近視、過度使用3C產品、睡前關燈滑手機等，都會對眼睛產生生理上的壓力，造成的視力損害是「不可逆」的。

青光眼是眼壓過高而造成視神經逐漸受損的疾病，其原理是當眼球內的房水排出受阻，累積的眼壓就會壓迫視神經，導致視野從周邊開始「變暗」或「缺損」。呂大文表示，視野縮小與缺損是從周邊開始，中心視力往往最後才受影響，許多患者容易錯失黃金治療期。

治療青光眼旨在降低眼壓、防止視神經進一步受損，傳統多以眼藥水為主，若控制不佳，再依個別病況評估是否需進一步手術。臨床上也會評估進行新型「微脈衝經鞏膜雷射」，具有良好的安全性與較短恢復期，根據國外長期追蹤研究顯示，約30至40%患者可有效降低眼壓，實際適用性仍需由專業醫師評估狀況。

呂醫師呼籲，青光眼造成的視神經傷害不可逆，治療的目標是「保全現有視力」，而非恢復已失去的視野。若發現生活中常有莫名碰撞、視野變窄的情形，應盡速就醫，特別是有青光眼家族史、高度近視或三高疾病的高風險族群，除了重視用眼習慣，每年更應進行完整的眼科檢查。

降低青光眼風險

1.定期眼科檢查：40歲以上、高度近視、有家族史者，建議每年至少進行一次眼科檢查。

2.避免長時間用眼：使用30分鐘電腦後，休息10分鐘。

3.限制3C使用：嚴禁在黑暗中滑手機，減輕視神經壓力。

4.控制慢性病：積極控制糖尿病、高血壓等慢性病，特別是糖尿病易引發「新生血管性青光眼」。

5.均衡飲食：多攝取深綠色蔬菜，避免高鹽、高糖、高脂肪食物，減緩視神經氧化損傷。