北市公廁比你家還好？大改造後有坐式馬桶、尿布台和無障礙空間

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市中山14號公廁位在中山北路中山橋邊，鄰近圓山河濱公園出入口，假日人潮眾多，舊設施常常不敷使用，去年大規模整修，提升硬體的耐用度與通風效能。記者林佳彣／攝影
北市環保局轄管72座公廁，不少建物使用超過半世紀，去年起陸續大規模整修20座使用率高的公廁，已完工2座都著重明亮和通風，分別是運將跑車重要休息點、鄰近圓山河濱公園。環保局說，今年再有2座動工，也會提高坐式馬桶比例。

環保局平時維修或更換無法正常使用功能的設備，讓72座公廁可正常使用。現有20座公廁使用率高，依所在屬性不同，平假日使用人流約300至500人次，因此環保局去年開始優先選擇使用人流較多的公廁大規模整修，包含整體設備和空間，每座斥資180萬元，去年底已完工的松山1號公廁、中山14號公廁，今年1月啟用。

環保局長徐世勲說，整修後的公廁入口處標示有尿布台、無障礙、性別友善、坐式馬桶、小便斗等多功能服務，使用者可一目了然；鑑於坐式馬桶為國際趨勢、大安森林公園之友基金會提倡公廁能有多一些坐式馬桶，雖然台灣大眾還不是很習慣坐式，環保局會盡量在公廁提供坐式馬桶。另，環保局去年全數安裝完72座公廁安裝監視系統。

松山1號公廁位在八德北寧路口，鄰近美仁、吉仁公園，也是許多運將跑車途中的重要休息點，環保局此次改造特別強化內部的明亮與通風；中山14號公廁位在中山北路中山橋邊，鄰近圓山河濱公園出入口，假日人潮眾多，舊設施常常不敷使用，因此提升硬體的耐用度與通風效能，造福喜歡去河濱跑步、騎車的運動朋友。

中山14號公廁的空間綠美化「能手做就手做」，環保局結合現有專技人才及再生物資，例如雷射雕刻的木頭門牌桌椅來自資源回收隊的再生家具，花卉盆栽則源於環保公廁隊的巧手，而它也是首座牆面打出「大洞」來提高自然通風的轄管公廁，導入自然空氣流通，號稱「無臭味廁所」。

環保局資源循環管理科長林鈺惠指出，過往氣味不佳為民眾主要詬病原因之一，為加強廁所通風及視覺通透性，在不影響建物結構安全下，經與施工廠商評估討論可行後執行。

未來公廁整修期程？林鈺惠說，環保局1976年至1978年接管北市眷村公廁或土地公私共有產權的公廁，需逐一確認並與在地意見溝通，因此無法統一整修。環保局今年預計在士林區、信義區各擇1座公廁整修，但尚需與在地里長溝通整修的重點特色，待達成共識再發包施作；明年會選擇其他行政區使用人流高且土地產權無疑的公廁整修。

北市松山1號公廁位在八德北寧路口，鄰近美仁、吉仁公園，也是許多運將跑車途中的重要休息點。圖／北市環保局提供
北市中山14號公廁的空間綠美化，雷射雕刻的木頭門牌桌椅來自環保局資源回收隊的再生家具，花卉盆栽則源於公廁隊的巧手。記者林佳彣／攝影
北市中山14號公廁是首座牆面打出「大洞」來提高自然通風的環保局轄管公廁，導入自然空氣流通，號稱「無臭味廁所」。記者林佳彣／攝影
北市環保局結合現有專技人才、再生物資，為中山14號公廁綠美化，提供舒適美觀的如廁環境。記者林佳彣／攝影
北市環保局轄管中山14號公廁去年大整修。記者林佳彣／攝影
北市環保局長徐世勲介紹，整修後的中山14號公廁入口處，標示尿布台、無障礙、性別友善、坐式馬桶、小便斗等多功能服務，使用者可一目了然。記者林佳彣／攝影
北市松山1號公廁去年底大整修，環保局特別強化內部的明亮與通風。圖／北市環保局提供
北市中山14號公廁整修後，尿布台非設在廁間，而是在外頭，方便民眾不論男女都能使用。記者林佳彣／攝影
