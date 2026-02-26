今彩539高雄800萬頭獎未領 3月2日到期台彩籲速兌獎
台灣彩券提醒民眾留意手中彩券，中獎人別讓財神爺擦身而過。台彩表示，民國114年12月1日於高雄市鼓山區「好彩頭彩券行」開出的今彩539頭獎800萬元，迄今尚未兌領，兌獎期限將於今年3月2日（星期一）截止。民眾儘速檢視手中彩券，把握最後機會。
台彩指出，今彩539為高人氣日開型彩券，開獎頻率高、投注門檻低，深受民眾喜愛。適逢春節期間加碼活動，頭獎獎金提高至1,000萬元，帶動買氣升溫。統計至2月25日止，春節加碼期間已開出30注頭獎，分布於全台13個縣市。
其中，以臺北市開出6注最多，顯示都會區買氣旺盛；苗栗縣與新北市則各開出4注，表現亦相當亮眼。台彩表示，春節加碼效應明顯，不少幸運兒已順利抱回高額獎金，但仍有部分中獎人尚未現身。
台彩再次提醒，民眾可透過官方網站或至各投注站查詢對獎資訊，確認是否中獎，尤其近期曾於高雄市鼓山區購買今彩539的民眾，更應儘速核對號碼，以免錯失800萬元頭獎良機。
