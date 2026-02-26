快訊

不認李貞秀是立委！卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

馬筱梅「15分鐘神速產子」！張蘭公開金孫細節：出生至今沒哭過、超像汪小菲

越南移工遭沙袋砸傷骨盆腔破裂 手術搶救重返職場

中央社／ 台中26日電

43歲越南籍移工7個月前不慎遭沙袋砸中，骨盆腔破裂，直腸、膀胱都破了，經4個多小時手術搶救，後續照顧已恢復正常生活、重返職場，離鄉16年的他今年返鄉與家人團聚。

李綜合醫院今天發布新聞稿，駐診的台中榮總外科主治醫師吳坤達表示，患者7個月前受重傷送到苑裡院區急救，當時直腸、膀胱破了，團隊合作花了4個多小時，進行剖腹探查術、D環結腸造口術、會陰肌皮瓣重建術、膀胱1期修復術、骨盆開書型骨折切開復位外固定術。患者已恢復正常生活、重返職場。

吳坤達說，患者上月將人工肛門手術閉合，恢復腸道暢通，不過因骨盆底肌肉受損，小便稍微用力可能大便會跟著出來，因此，只能坐著尿尿或是小便時不出力尿久一點。目前靠著藥物治療，同時教導患者凱格爾運動，訓練骨盆肌肉。

患者透露，16年前，他從越南獨自來台灣工作，每月辛苦工作，把薪水都匯回家鄉給妻兒，7個月前他受重傷時昏迷，住進加護病房，受到醫療團隊及雇主細心照護，讓他逐漸恢復健康，「現在我好好的，好像重新再活一次。」

患者說，住院清醒後，他用電話告知遠在越南妻兒自己的病情，家人很焦急也急著要來台探望，但因為語言不通，他堅持要妻兒留在家中，告訴他們台灣有很好的醫療團隊，請家人放心，也因為自己有堅強的意志，他更努力的遵從醫囑，按時服藥、復健。

他說，「很謝謝醫師，把我的命救回來。」7個月前失血至少2000c.c.，生命危急，現在生活狀況恢復很好，可以自己照顧自己，職場上也可跟上同事腳步，趁著農曆過年，返鄉再度與家人團聚。

患者 重返職場 家人

延伸閱讀

8點檔女星徐千京昔出車禍險毀容　「眼皮削掉」無法閉眼挺過10多次手術

《巴黎戀人》朴新陽近況曝光！自曝「收藏100副眼鏡」原因曝光

米可白年前入院動鼻息肉手術！24小時貼身「男看護」真實身分曝光

癌症患者為何更該運動？研究揭4大好處與死亡風險下降潛力

相關新聞

獨／高雄開錯刀醫師記兩大過免職 醫懲會只記警告還可當醫師理由曝

高雄市立民生醫院前年4月4日發生執刀醫師陸希平「開刀開錯人」疏失，衛生局認陸希平不僅開錯刀，事後還涉病歷偽造，雖陸否認造...

去年國旅住客達8209萬人次「高於疫情前」旅館平均房價2984元增0.81％

根據統計，我國去年旅宿業整體住客達8209萬人次，較前年增加約329萬人次，也高於疫情前2019年的7981.2萬人次，...

一喝母乳就昏迷！女嬰患「楓糖尿症」 出生帶有楓糖味體液及尿液

家住中部的小豐（化名）與妹妹患有罕見疾病「楓糖尿症」，這是一種屬於遺傳的胺基酸代謝異常疾病，患者通常會在出生後不久發病。...

元宵節就要吃湯圓！營養師示警4類人小心食用 揭最佳搭檔水果

元宵節吃湯圓，象徵著「花好月圓、闔家慶團圓」。營養師高敏敏提醒，每一顆不同口味、大小的湯圓熱量差很多，食用時除了要適量外，減肥者、腸胃易脹氣者、控血糖者與吞嚥困難者應要更加小心食用，建議吃完後搭配水果或運動來加速代謝。

網購堆積如山泡泡紙能回收？不想被罰6000元 環保局教正確處理法

有一名女網友在論壇Dcard上以「泡泡紙如何處理」為題發文，分享她因頻繁網購而堆積大量泡泡紙的困擾。該網友提到，雖然朋友建議直接丟棄，但她認為這樣的做法不夠環保，因此希望能尋求更妥善的處理方式。她在文中寫道：「我知道從源頭減少消費是最好的環保方式，但有時候真的不方便現場購買。請問有人知道泡泡紙可以給誰回收再利用嗎？」

元宵提燈慶團圓 環境部提醒電池回收護家園

元宵佳節即將到來，各地燈節活動已陸續熱鬧登場，市面上琳瑯滿目的造型提燈、會發光發聲的酷炫燈籠，都是大小朋友們的最愛。然而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。