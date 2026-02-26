越南移工遭沙袋砸傷骨盆腔破裂 手術搶救重返職場

43歲越南籍移工7個月前不慎遭沙袋砸中，骨盆腔破裂，直腸、膀胱都破了，經4個多小時手術搶救，後續照顧已恢復正常生活、重返職場，離鄉16年的他今年返鄉與家人團聚。

李綜合醫院今天發布新聞稿，駐診的台中榮總外科主治醫師吳坤達表示，患者7個月前受重傷送到苑裡院區急救，當時直腸、膀胱破了，團隊合作花了4個多小時，進行剖腹探查術、D環結腸造口術、會陰肌皮瓣重建術、膀胱1期修復術、骨盆開書型骨折切開復位外固定術。患者已恢復正常生活、重返職場。

吳坤達說，患者上月將人工肛門手術閉合，恢復腸道暢通，不過因骨盆底肌肉受損，小便稍微用力可能大便會跟著出來，因此，只能坐著尿尿或是小便時不出力尿久一點。目前靠著藥物治療，同時教導患者凱格爾運動，訓練骨盆肌肉。

患者透露，16年前，他從越南獨自來台灣工作，每月辛苦工作，把薪水都匯回家鄉給妻兒，7個月前他受重傷時昏迷，住進加護病房，受到醫療團隊及雇主細心照護，讓他逐漸恢復健康，「現在我好好的，好像重新再活一次。」

患者說，住院清醒後，他用電話告知遠在越南妻兒自己的病情，家人很焦急也急著要來台探望，但因為語言不通，他堅持要妻兒留在家中，告訴他們台灣有很好的醫療團隊，請家人放心，也因為自己有堅強的意志，他更努力的遵從醫囑，按時服藥、復健。

他說，「很謝謝醫師，把我的命救回來。」7個月前失血至少2000c.c.，生命危急，現在生活狀況恢復很好，可以自己照顧自己，職場上也可跟上同事腳步，趁著農曆過年，返鄉再度與家人團聚。