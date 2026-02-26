越南移工遭沙袋砸傷骨盆腔破裂 手術搶救重返職場
43歲越南籍移工7個月前不慎遭沙袋砸中，骨盆腔破裂，直腸、膀胱都破了，經4個多小時手術搶救，後續照顧已恢復正常生活、重返職場，離鄉16年的他今年返鄉與家人團聚。
李綜合醫院今天發布新聞稿，駐診的台中榮總外科主治醫師吳坤達表示，患者7個月前受重傷送到苑裡院區急救，當時直腸、膀胱破了，團隊合作花了4個多小時，進行剖腹探查術、D環結腸造口術、會陰肌皮瓣重建術、膀胱1期修復術、骨盆開書型骨折切開復位外固定術。患者已恢復正常生活、重返職場。
吳坤達說，患者上月將人工肛門手術閉合，恢復腸道暢通，不過因骨盆底肌肉受損，小便稍微用力可能大便會跟著出來，因此，只能坐著尿尿或是小便時不出力尿久一點。目前靠著藥物治療，同時教導患者凱格爾運動，訓練骨盆肌肉。
患者透露，16年前，他從越南獨自來台灣工作，每月辛苦工作，把薪水都匯回家鄉給妻兒，7個月前他受重傷時昏迷，住進加護病房，受到醫療團隊及雇主細心照護，讓他逐漸恢復健康，「現在我好好的，好像重新再活一次。」
患者說，住院清醒後，他用電話告知遠在越南妻兒自己的病情，家人很焦急也急著要來台探望，但因為語言不通，他堅持要妻兒留在家中，告訴他們台灣有很好的醫療團隊，請家人放心，也因為自己有堅強的意志，他更努力的遵從醫囑，按時服藥、復健。
他說，「很謝謝醫師，把我的命救回來。」7個月前失血至少2000c.c.，生命危急，現在生活狀況恢復很好，可以自己照顧自己，職場上也可跟上同事腳步，趁著農曆過年，返鄉再度與家人團聚。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。