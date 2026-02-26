「癌王」現身就第四期？台大開發1滴血AI診斷胰臟癌 準確率逾9成

胰臟癌早期無症狀，病人身體不適就醫確診時，多已是晚期，五年存活率僅13%。台大醫院指出，胰臟癌缺乏有效篩檢工具，現行生物標記「CA19-9」準確率不到8成，為臨床最大痛點，該院與中研院合作開發一套人工智慧（AI）胰臟癌診斷工具「PanMETAI」，只要一滴「0.1毫升」血液就能判讀，且準確率高達93%。

國際專家預估，2035年胰臟癌將成為癌症死無原因第2位。台大醫院內科部主治醫師張毓廷說，國內每年新增逾2千名胰臟癌個案，平均70歲，確診年齡早於55歲的早發型胰臟癌病人數量增加，診斷時85％已是晚期，僅15%病人在第一、第二期被發現。

胰臟癌若能早期診斷，病人五年存活率可達44%，晚期確診病人晚期病人存活率小於10%，張毓廷說，「早期診斷為提升治療成效唯一方式」。

張毓廷說，現行胰臟癌篩檢多透過單一血液生物指標「CA19-9」檢測，民眾健康檢查時常被詢問是否做這項篩檢，但其準確率僅78%至80%，「根本不符需求」。

台大醫院透過回溯性研究，分析1224名台灣、立陶宛胰臟癌患者及健康對照組，開發出一套AI診斷工平台，可提升早期風險辨識能力，可找出癌前病變、早期癌症代謝體訊號，準確率達93%，具有非侵入性、高準確度特性。

台大醫院副院長何奕倫說，胰臟癌被醫界稱為「癌王」，病人診斷時多為晚期，現行只靠「CA19-9」生物標記檢測不夠可靠，無法供臨床醫師早期發現胰臟癌，台大與中研院研究團隊，以AI協助判讀全域代謝體訊號，只要極少量血清檢體，就能精確診斷胰臟癌發生機率。台大醫院持續執行相關臨床試驗，未來取得食藥署許可證後，才可用於臨床。

「若把胰臟癌視為突如其來的強震，這套AI胰臟癌診斷工具就是地震預警系統。」張毓廷說，就像地震真正造成傷亡的不是地殼本身，而是來不及準備，若能早期發現胰臟癌，可望降低胰臟癌死亡率，且這套系統在不同人種、生活習慣的立陶宛族群也完成驗證，表示具備跨族群適用性，未來可推廣至全國，相關研究成果已刊登於國際頂尖期刊「自然通訊」。