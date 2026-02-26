快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

「癌王」現身就第四期？台大開發1滴血AI診斷胰臟癌 準確率逾9成

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院內科部主治醫師張毓廷（右三）說，國內每年新增逾2千名胰臟癌個案，平均年齡70歲，且確診年紀早於55歲的早發型胰臟癌病人數量增加，病人診斷時85％已是晚期。記者林琮恩／攝影
台大醫院內科部主治醫師張毓廷（右三）說，國內每年新增逾2千名胰臟癌個案，平均年齡70歲，且確診年紀早於55歲的早發型胰臟癌病人數量增加，病人診斷時85％已是晚期。記者林琮恩／攝影

胰臟癌早期無症狀，病人身體不適就醫確診時，多已是晚期，五年存活率僅13%。台大醫院指出，胰臟癌缺乏有效篩檢工具，現行生物標記「CA19-9」準確率不到8成，為臨床最大痛點，該院與中研院合作開發一套人工智慧（AI）胰臟癌診斷工具「PanMETAI」，只要一滴「0.1毫升」血液就能判讀，且準確率高達93%。

國際專家預估，2035年胰臟癌將成為癌症死無原因第2位。台大醫院內科部主治醫師張毓廷說，國內每年新增逾2千名胰臟癌個案，平均70歲，確診年齡早於55歲的早發型胰臟癌病人數量增加，診斷時85％已是晚期，僅15%病人在第一、第二期被發現。

胰臟癌若能早期診斷，病人五年存活率可達44%，晚期確診病人晚期病人存活率小於10%，張毓廷說，「早期診斷為提升治療成效唯一方式」。

張毓廷說，現行胰臟癌篩檢多透過單一血液生物指標「CA19-9」檢測，民眾健康檢查時常被詢問是否做這項篩檢，但其準確率僅78%至80%，「根本不符需求」。

台大醫院透過回溯性研究，分析1224名台灣、立陶宛胰臟癌患者及健康對照組，開發出一套AI診斷工平台，可提升早期風險辨識能力，可找出癌前病變、早期癌症代謝體訊號，準確率達93%，具有非侵入性、高準確度特性。

台大醫院副院長何奕倫說，胰臟癌被醫界稱為「癌王」，病人診斷時多為晚期，現行只靠「CA19-9」生物標記檢測不夠可靠，無法供臨床醫師早期發現胰臟癌，台大與中研院研究團隊，以AI協助判讀全域代謝體訊號，只要極少量血清檢體，就能精確診斷胰臟癌發生機率。台大醫院持續執行相關臨床試驗，未來取得食藥署許可證後，才可用於臨床。

「若把胰臟癌視為突如其來的強震，這套AI胰臟癌診斷工具就是地震預警系統。」張毓廷說，就像地震真正造成傷亡的不是地殼本身，而是來不及準備，若能早期發現胰臟癌，可望降低胰臟癌死亡率，且這套系統在不同人種、生活習慣的立陶宛族群也完成驗證，表示具備跨族群適用性，未來可推廣至全國，相關研究成果已刊登於國際頂尖期刊「自然通訊」。

胰臟癌 台大醫院 病人

延伸閱讀

2026全球最佳醫院 台灣上榜醫院35家名單一次看 台大北榮分數曝光

疑為中國蒐集立陶宛情資 歐洲男子波蘭被捕

台大醫院外牆雜物釀火災 消防隊出動19車 院方蒐集證據將咎責廠商

會接受北京全部要求？台灣代表處名字掀風波 立陶宛外長回應

相關新聞

獨／高雄開錯刀醫師記兩大過免職 醫懲會只記警告還可當醫師理由曝

高雄市立民生醫院前年4月4日發生執刀醫師陸希平「開刀開錯人」疏失，衛生局認陸希平不僅開錯刀，事後還涉病歷偽造，雖陸否認造...

去年國旅住客達8209萬人次「高於疫情前」旅館平均房價2984元增0.81％

根據統計，我國去年旅宿業整體住客達8209萬人次，較前年增加約329萬人次，也高於疫情前2019年的7981.2萬人次，...

元宵節就要吃湯圓！營養師示警4類人小心食用 揭最佳搭檔水果

元宵節吃湯圓，象徵著「花好月圓、闔家慶團圓」。營養師高敏敏提醒，每一顆不同口味、大小的湯圓熱量差很多，食用時除了要適量外，減肥者、腸胃易脹氣者、控血糖者與吞嚥困難者應要更加小心食用，建議吃完後搭配水果或運動來加速代謝。

網購堆積如山泡泡紙能回收？不想被罰6000元 環保局教正確處理法

有一名女網友在論壇Dcard上以「泡泡紙如何處理」為題發文，分享她因頻繁網購而堆積大量泡泡紙的困擾。該網友提到，雖然朋友建議直接丟棄，但她認為這樣的做法不夠環保，因此希望能尋求更妥善的處理方式。她在文中寫道：「我知道從源頭減少消費是最好的環保方式，但有時候真的不方便現場購買。請問有人知道泡泡紙可以給誰回收再利用嗎？」

僅用110天⋯北市府如何在陽明山打造五星級公廁？

爬山最怕如廁不方便，北市府特別在陽明山竹子湖頂湖地區打造全市首座景觀型公廁，去年底啟用，許多山友大讚比過往流動廁所還要舒...

二二八連假屏鵝公路交通措施出爐 不想塞車看這裡

228連假將至，通往墾丁及台東的屏鵝公路預計將湧入大量車潮，屏東縣警察局交通警察隊交控中心將調閱分析台1線南北車流量進行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。