清明疏運台鐵這6天加開165班車 3月3日凌晨0時開放搶票

因應115年清明節疏運旅客需要，台鐵公司宣布，4月2日至4月7日止共6天，全線加開各級列車共計165列次，加開班次自3月3日凌晨0時起開放訂票；另為加強疏運旅客，自4月2日至4月7日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵公司說，因應115年清明節疏運旅客需要，自115年4月2日（周四）起至4月7日（周二）止計6天，全線加開各級列車共計165列次（西線58列次、東線86列次、南迴線21列次）。

其中包含東線實名制列車6列次、北半環跨線自強號列車10列次、南半環跨線自強號列車15列次、西部幹線自強號列車26列次；另為加強疏運旅客，自4月2日至4月7日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵表示，115年清明節疏運期間（4月2日至4月7日），西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

台鐵指出，本次加開班次自115年3月3日（周二）凌晨0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

另外，東線實名制列車班次，於3月4日（周三）凌晨0時起，開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭，或上開兩者的配偶及直系血親一親等的民眾訂票。 西部EMU3000型限量發售無座位班次。圖／台鐵提供 因應115年清明節疏運旅客需要，台鐵自4月2日至4月7日止共6天，全線加開各級列車共計165列次。圖／台鐵提供 東部實名制列車班次。圖／台鐵提供 西部EMU3000型限量發售無座位班次。圖／台鐵提供 西部EMU3000型限量發售無座位班次。圖／台鐵提供 南半環跨線自強號列車班次。圖／台鐵提供 西部EMU3000型限量發售無座位班次。圖／台鐵提供 西部自強號列車班次。圖／台鐵提供 南半環跨線自強號列車班次。圖／台鐵提供 北半環跨線自強號列車班次。圖／台鐵提供 西部自強號列車班次。圖／台鐵提供 東部實名制列車班次。圖／台鐵提供