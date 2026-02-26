清明疏運台鐵這6天加開165班車 3月3日凌晨0時開放搶票
因應115年清明節疏運旅客需要，台鐵公司宣布，4月2日至4月7日止共6天，全線加開各級列車共計165列次，加開班次自3月3日凌晨0時起開放訂票；另為加強疏運旅客，自4月2日至4月7日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵公司說，因應115年清明節疏運旅客需要，自115年4月2日（周四）起至4月7日（周二）止計6天，全線加開各級列車共計165列次（西線58列次、東線86列次、南迴線21列次）。
其中包含東線實名制列車6列次、北半環跨線自強號列車10列次、南半環跨線自強號列車15列次、西部幹線自強號列車26列次；另為加強疏運旅客，自4月2日至4月7日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵表示，115年清明節疏運期間（4月2日至4月7日），西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。
台鐵指出，本次加開班次自115年3月3日（周二）凌晨0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。
另外，東線實名制列車班次，於3月4日（周三）凌晨0時起，開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭，或上開兩者的配偶及直系血親一親等的民眾訂票。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。