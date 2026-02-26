衛福部公布3月新制！擴大肝病給付 新冠疫苗全民接種至4月底

三月即將到來，衛福部公布3月起將多項新措施，包括健保署修訂「全民健康保險肝炎醫療給付改善方案」，擴大納入代謝性與酒精性肝炎，肝纖維化達F3以上的病人，預估今年照護人數達67萬人；因應國際新冠疫情升溫，疾管署宣布滿6個月以上全民接種新冠疫苗措施，延長至4月30日。

健保署修訂「全民健康保險肝炎醫療給付改善方案」，擴大納入代謝性與酒精性肝炎，肝纖維化達F3以上的病人，同時配合臨床實務調整追蹤管理頻率，提高照護管理費，並調整腹部超音波檢查品質指標的獎勵基準，新增甲種胎兒蛋白及肝纖維化期別為必要登錄資訊。健保署預估方案擴大後，今年照護人數將達67萬人，透過制度調整，鼓勵醫療院所持續追蹤並提供完整照護。

多項藥品給付規定自3月1日起公告生效，健保署公告異動beclometasone、formoterol及glycopyrronium成分藥品Trimbow（喘寶定量吸入劑）支付價格及修訂其藥品給付規定，適用於吸入性長效型支氣管擴張劑與吸入性類固醇治療仍控制不佳，且過去一年曾發生急性惡化的成人氣喘病人，以提供給付三合一藥物不同劑型選擇，協助吸氣流量不足或需輔助器的患者使用，預估未來5年治療人數約4600至2萬6000人。

針對罕見疾病，健保署新增暫予支付含danicopan成分的藥品，用於陣發性夜間血紅素尿症（PNH）且曾經有血管外溶血（EVH）成年病人，可減少近端補體C3片段沉積。該藥品為口服新成分罕藥，臨床試驗顯示可顯著改善血紅素濃度，且療效可長期維持至72周。預估治療人數第1年至第5年約24至31人，藥費約4185萬至5405萬元，人年藥費約174萬元，財務衝擊約4185萬至5405萬元。

神經免疫疾病方面，健保署調整含cladribine成分藥品的支付價格與給付規定，擴大適用於復發型多發性硬化症第一線治療。該藥品僅需使用2年，後續無須持續用藥，兼具臨床便利性與療效，預期可為患者提供更多治療選擇，並兼顧健保財務平衡。

眼科用藥方面，健保署也異動含faricimab成分藥品Vabysmo solution for intravitreal injection（羅視萌注射劑）支付價格及修訂其藥品給付規定。適用於視網膜靜脈阻塞續發黃斑部水腫病人。該藥品可延長給藥間隔至16周，療效與現行治療相當，預估可降低病人回診頻率。預估治療人數第1年至第5年約352至1758眼，預估藥費約0.27至1.72億元，每眼每年藥費約9.8萬元，財務衝擊約節省1.4萬元至9.7萬元。

同步公告異動含cladribine成分藥品Mavenclad tablets 10mg（瑪威克錠10毫克）支付價格及修訂其藥品給付規定，受益對象為一線「復發型多發性硬化症」病人，將現已給付項目擴增給付條件，本藥品僅需使用2年，使用後第3、4年無需用藥，具臨床方便性，且可提供第一線多發性硬化症病人多一種治療選擇。預估治療人數第1年至第5年約37至118人，預估藥費約1437至4584萬元，人年藥費約39萬元，財務衝擊約節省3960萬元，可節省2988萬元，屬於正式健保給付。