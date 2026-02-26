境外茶混充率18%降至2% 農糧署今年納入條形包種茶產地鑑別

為強化國產茶溯源管理、杜絕進口茶混充高價國產茶情形，農糧署持續運用茶及飲料作物改良場研發的產地鑑別技術，辦理稽查作業，去年境外茶混充率已降至2%，今年則正式啟動採行「條形包種茶產地鑑別技術」，擴大國產茶產地檢測範圍。

農糧署表示，為落實國產茶溯源政策，農糧署聯合高等檢察署、衛生福利部及茶改場等機關，並與地方政府合作，持續推動「國產茶稽查專案計畫」，每年辦理國產茶標示檢查1000件以上，產地鑑別500件以上。茶改場於2021年研發的茶葉產地鑑別技術，透過茶葉中多重元素檢驗方法，主要適用於半球形或球形之部分發酵茶，並自2021年起檢測產地標示為國產茶者產品，結果顯示境外茶混充率為18%，經逐年輔導，2025年已降至2%，顯示國產茶稽查與溯源管理措施已具明顯成效。

農糧署說，鑑於市售茶品型態多元，茶改場於去年3月4日公告「條形包種茶中多重元素檢驗方法」，將條形包種茶納入產地鑑別範圍。條形包種茶為我國具代表性的特色茶類，主要產區集中於北部文山茶區，包括新北市坪林區、石碇區、深坑區、平溪區、汐止區、新店區及三峽區，另台北市南港區及木柵區一帶亦有生產。。

農糧署強調，今年將持續精進防範國產茶遭低價進口茶混充的專案稽查作業，將半球形及球形部分發酵茶、條形包種茶，均納入市售茶葉及地方特色茶評鑑活動之產地鑑別查核範圍，透過科學化鑑別技術與制度化管理雙軌並行，強化茶葉溯源管理體系，確保國產茶品質與市場秩序，促進國產茶產業永續發展。