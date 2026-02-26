境外茶混充率18%降至2% 農糧署今年納入條形包種茶產地鑑別
為強化國產茶溯源管理、杜絕進口茶混充高價國產茶情形，農糧署持續運用茶及飲料作物改良場研發的產地鑑別技術，辦理稽查作業，去年境外茶混充率已降至2%，今年則正式啟動採行「條形包種茶產地鑑別技術」，擴大國產茶產地檢測範圍。
農糧署表示，為落實國產茶溯源政策，農糧署聯合高等檢察署、衛生福利部及茶改場等機關，並與地方政府合作，持續推動「國產茶稽查專案計畫」，每年辦理國產茶標示檢查1000件以上，產地鑑別500件以上。茶改場於2021年研發的茶葉產地鑑別技術，透過茶葉中多重元素檢驗方法，主要適用於半球形或球形之部分發酵茶，並自2021年起檢測產地標示為國產茶者產品，結果顯示境外茶混充率為18%，經逐年輔導，2025年已降至2%，顯示國產茶稽查與溯源管理措施已具明顯成效。
農糧署說，鑑於市售茶品型態多元，茶改場於去年3月4日公告「條形包種茶中多重元素檢驗方法」，將條形包種茶納入產地鑑別範圍。條形包種茶為我國具代表性的特色茶類，主要產區集中於北部文山茶區，包括新北市坪林區、石碇區、深坑區、平溪區、汐止區、新店區及三峽區，另台北市南港區及木柵區一帶亦有生產。。
農糧署強調，今年將持續精進防範國產茶遭低價進口茶混充的專案稽查作業，將半球形及球形部分發酵茶、條形包種茶，均納入市售茶葉及地方特色茶評鑑活動之產地鑑別查核範圍，透過科學化鑑別技術與制度化管理雙軌並行，強化茶葉溯源管理體系，確保國產茶品質與市場秩序，促進國產茶產業永續發展。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。