228連假國五單日雙向交通量上看7萬輛 大推299元往返北宜3天免塞車

228連假從2月27起共3天，宜蘭縣政府交通處預估將有大量車潮湧上國道5號，單日雙向交通量預估達7萬輛次以上，部分熱門景點交通路段也有塞車，建議民眾如果往返雙北、宜蘭可以購買「宜蘭好行3日券」，72小時內國5國道客運無限次數搭乘，台鐵從花蓮和平到新北鳳鳴、宜蘭市區公車也能搭好搭滿。

剛過完年假上班沒幾天，又迎來228的三天連假，加上氣候條件回暖，民眾適合外出旅遊。宜蘭縣政府交通處依照以往連假的行車經驗，預估228連假的國5仍有車流湧現，南北車流單日最大量雖然沒有春節期間的8萬多輛次，但也可能衝上7萬輛次，請用路人出門提早規劃，避開塞車時段或行駛替代道路。

228連假期間，宜蘭共有5家國道客運業者提供15條長程路線可享原票價85折，配合TPASS2.0+優惠措施，會員累積搭乘次數再加碼最高30%折扣，等同最高可享6折優惠；另使用電子票證搭乘大眾運輸後，10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。

此外，縣政府鼓勵民眾多搭乘大眾運輸來宜蘭旅遊，並推薦購買「宜蘭好行3日券」，只需支付299元即可搭乘大眾交通工具暢遊宜蘭，包括往返宜蘭的各國道客運都可以在購買之後的72小時內，無限次搭乘，包括可以到雙北與基隆的各路線，想去基隆逛夜市也很方便。

還有台鐵區間車與自強號從花蓮和平站到新北鳳鳴站，無限次搭乘（含平溪支線與深澳支線）；宜蘭縣內的市區公車免費搭乘，部分班次行駛各景點，可多加規劃運用。詳情可上網參考宜蘭好行三日券適用路線清單。