228連假起兩波鋒面+華南雲雨區東移 未來一周水氣多濕答答
明天起是228三天連假，中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周會受兩波鋒面影響，第一波今天深夜到明晨逐漸接近影響，之後再加上華南雲雨區東移，228連假降雨機率高；下一波鋒面下周一影響台灣，未來一周台灣水氣多容易下雨。
趙竑表示，今天降雨以基隆北海岸及東部山區為主，有零星降雨，但今晚到明晨中部以北及東半部開始轉為局部短暫陣雨天氣。
未來降雨趨勢，趙竑指出，周五及周六受到鋒面加上東北季風影響，各地降雨機率高，中北部有較大雨勢。周日（3月1日）華南雲雨區東移，中北東地區偶陣雨，南部山區零星陣雨。下周一受另一鋒面加上東北季風各地易有陣雨；下周二到下周三受鋒面及華南雲雨區影響，西半部易有雷陣雨，東半部偶雨。
趙竑指出，未來一周氣溫，今天偏溫暖，各地高溫逾25度，中南部可能逾30度；明起受第一波鋒面及東北季風增強，北台灣高溫降到只有20、21度，周六日則偏涼天氣，其他地區則溫暖舒適。下周日東南風環境高氣稍回升，直到3月3日（下周二）下一波東北季風增強，氣溫再明顯下降，北台灣氣溫變化較大。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。