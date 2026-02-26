228連假起兩波鋒面+華南雲雨區東移 未來一周水氣多濕答答

明天起是228三天連假，中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周會受兩波鋒面影響，第一波今天深夜到明晨逐漸接近影響，之後再加上華南雲雨區東移，228連假降雨機率高；下一波鋒面下周一影響台灣，未來一周台灣水氣多容易下雨。

趙竑表示，今天降雨以基隆北海岸及東部山區為主，有零星降雨，但今晚到明晨中部以北及東半部開始轉為局部短暫陣雨天氣。

未來降雨趨勢，趙竑指出，周五及周六受到鋒面加上東北季風影響，各地降雨機率高，中北部有較大雨勢。周日（3月1日）華南雲雨區東移，中北東地區偶陣雨，南部山區零星陣雨。下周一受另一鋒面加上東北季風各地易有陣雨；下周二到下周三受鋒面及華南雲雨區影響，西半部易有雷陣雨，東半部偶雨。

趙竑指出，未來一周氣溫，今天偏溫暖，各地高溫逾25度，中南部可能逾30度；明起受第一波鋒面及東北季風增強，北台灣高溫降到只有20、21度，周六日則偏涼天氣，其他地區則溫暖舒適。下周日東南風環境高氣稍回升，直到3月3日（下周二）下一波東北季風增強，氣溫再明顯下降，北台灣氣溫變化較大。

兩波鋒面及東北季風接力，加上華南雲雨區東移，未來一周降雨機率增加。本報資料照 未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供