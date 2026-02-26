台鐵清明連假加開165列次 3月3日開放訂票

快訊

中央社／ 台北26日電

台鐵今天宣布，清明連假加開165列次列車，預計3月3日凌晨0時起開放旅客訂票；東部幹線實名制列車則從3月4日凌晨0時起開放符合資格的旅客訂票。

今年清明連假將於4月3日至6日展開，因應清明節疏運旅客需求，台鐵規劃自4月2日起至4月7日止共6天為疏運期。

台鐵今天發布新聞稿表示，清明連假疏運期間，全線加開各級列車共計165列次，包含西部幹線58列次、東部幹線86列次、南迴線21列次。

台鐵指出，加開班次自3月3日凌晨0時起同步開放網路、台鐵e訂通APP、超商及電話語音訂票。

另外，東部幹線實名制列車班次，將於3月4日凌晨0時起，開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭，或前述兩者的配偶及直系血親一親等民眾訂票。

台鐵提到，清明節疏運期間，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車車廂），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用台鐵e訂通APP取票。

為加強疏運旅客，台鐵表示，4月2日至7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵

