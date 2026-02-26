快訊

黑熊母子倆闖「Krispy Kreme運送車」雙嗑甜甜圈 經理無奈：怎麼趕都不走

台中恐怖房客！只因不給續租 貨車衝撞再縱火燒死房東媳婦孫女

經典賽／台美混血好手龍恩確定退賽 台日交流賽後遞補人選

2026 WBC將登場 台鐵推「全壘打便當」應援台灣選手

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2026世界棒球經典賽將於3月初登場，為展現應援力，台鐵特別推出「全壘打便當」。圖／台鐵公司提供
2026世界棒球經典賽將於3月初登場，為展現應援力，台鐵特別推出「全壘打便當」。圖／台鐵公司提供

2026世界棒球經典賽將於3月初登場，為展現應援力，台鐵公司特別推出「全壘打便當」，嚴選具棒球意象的「應援食材」進行設計，像是以「香滷棒腿」象徵「球棒」，寓意「台灣打線強棒出擊」，每份售價188元，販售期間3月2日至3月15日，於台鐵各車站台鐵便當相關據點限量販售。

台鐵公司說，2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic）將於3月初隆重登場，為此推出「全壘打便當」，本次便當嚴選帶有棒球意象的「應援食材」進行設計，讓民眾邊吃邊應援，一起為台灣選手加油。

便當菜色選用一頭豬只能取下兩支的腱子骨製成「香滷豬棒腿」，象徵「球棒」寓意「台灣打線強棒出擊」，扎實飽滿的「獅子頭」象徵「棒球」寓意「球球都進好球帶」，醬香濃郁的「滷豆包」象徵「棒球手套」寓意「長打都能接殺成功」，鹹香入味的「紅燒紅蘿蔔」象徵「全壘打」寓意「場場都能紅不讓」，另搭配有兩道清脆爽口的季節時蔬。

「全壘打便當」每份售價188元，販售期間自115年3月2日至3月15日，於台鐵各車站台鐵便當相關據點限量販售，每日供應數量有限。

「全壘打便當」販售資訊

台北餐旅分處（七堵）

販售日期：115年3月2日至3月15日

販售地點：松山夢工場、南港夢工場、臺北夢工場，台鐵便當基隆店、七堵店、汐止店、樹林店、羅東店

販售時間：午餐時段，每日限量發售

售 價：188元/個

洽詢電話：02-24553561

台北餐旅分處（台北）

販售日期：115年3月2日至3月15日

販售地點：台鐵便當臺北1~4號店、台鐵便當板橋店

販售時間：午餐時段，每日限量發售

售 價：188元/個

洽詢電話：02-23619309

台中餐旅分處

販售日期：115年3月2日至3月15日

販售地點：台鐵便當新竹店、臺中店、彰化店、台中高鐵店

販售時間：午餐時段，每日限量發售

售 價：188元/個

洽詢電話：04-22224683

高雄餐旅分處

販售日期：115年3月2日至3月15日

販售地點：高雄東側店、新左營販賣店、左營高鐵販賣店、台南販賣店

販售時間：午餐時段，每日限量發售

售 價：188元/個

洽詢電話：07-2358765

花蓮餐旅分處

販售日期：115年3月2日至3月15日

販售地點：花蓮夢工場

販售時間：午餐時段，每日限量發售

售 價：188元/個

洽詢電話：03-8339328

花蓮餐旅分處（台東）

販售日期：115年3月2日至3月15日

販售地點：臺東夢工場

販售時間：午餐時段，每日限量發售

售 價：188元/個

洽詢電話：08-9235705

2026世界棒球經典賽將於3月初登場，為展現應援力，台鐵特別推出「全壘打便當」。圖／台鐵公司提供
2026世界棒球經典賽將於3月初登場，為展現應援力，台鐵特別推出「全壘打便當」。圖／台鐵公司提供
2026世界棒球經典賽將於3月初登場，為展現應援力，台鐵特別推出「全壘打便當」。圖／台鐵公司提供
2026世界棒球經典賽將於3月初登場，為展現應援力，台鐵特別推出「全壘打便當」。圖／台鐵公司提供

便當 台鐵

延伸閱讀

經典賽／想展現美國主宰力 塞揚史肯斯對WBC抱「金牌動力」

經典賽／龍恩手傷進度落後 小熊官網：參賽WBC抉擇迫在眉睫

中信60周年 贊助台日棒球賽

世界棒球經典賽將開打 王貞治站台為中華隊加油

相關新聞

網購堆積如山泡泡紙能回收？不想被罰6000元 環保局教正確處理法

有一名女網友在論壇Dcard上以「泡泡紙如何處理」為題發文，分享她因頻繁網購而堆積大量泡泡紙的困擾。該網友提到，雖然朋友建議直接丟棄，但她認為這樣的做法不夠環保，因此希望能尋求更妥善的處理方式。她在文中寫道：「我知道從源頭減少消費是最好的環保方式，但有時候真的不方便現場購買。請問有人知道泡泡紙可以給誰回收再利用嗎？」

車子拋錨拖吊一次10萬！消基會批業者濫用留置權道路救援淪「危機財」

年假期間，一名女車主前往新北市烏來遊玩，途中車子疑似拋錨，遂聯繫拖車業者，將車子拖送到山下，前往新店區中興路一段某車行修...

談無菸城市遭圍剿 吳欣岱再上火線澄清非吸菸者…是提政策解方

台北燈節今年首度試辦「無菸城市」，港湖議員擬參選人吳欣岱在臉書提建議「至少走三分鐘就必須有吸菸區，嚴格禁菸規定才可能被遵...

2026 WBC將登場 台鐵推「全壘打便當」應援台灣選手

2026世界棒球經典賽將於3月初登場，為展現應援力，台鐵公司特別推出「全壘打便當」，嚴選具棒球意象的「應援食材」進行設計...

不整理下場慘…母女抽中嵐演唱會門票…「匯款單貼冰箱」竟被優惠卷蓋住

她和女兒都是日本天團嵐（ARASHI）的超級粉絲。她們在嵐於二○一九年一月底宣布終止活動前，抽中了兩張十分珍貴的演唱會門票。然而，她們抽到的場次是在北海道，由於需要花費不少交通費，所以她們決定暫時保留名額。若之後抽到比較鄰近的場次，就把北海道的場次取消；但如果沒有抽中鄰近場次，她們就必須馬上匯出北海道的門票費用。於是，這位做媽媽的學員刻意把匯款單貼在冰箱上，以免自己忘記匯款。

超人力霸王提燈搶手 醫急呼籲鈕扣電池易卡食道灼傷：慎防幼童誤吞

元宵節將近，不少家長忙著陪孩子動手製作提燈，增添過節氣氛，阮綜合醫院小兒急診科醫師蕭宇超提醒，今年高雄流行的「超人力霸王...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。