2026 WBC將登場 台鐵推「全壘打便當」應援台灣選手

2026世界棒球經典賽將於3月初登場，為展現應援力，台鐵公司特別推出「全壘打便當」，嚴選具棒球意象的「應援食材」進行設計，像是以「香滷豬棒腿」象徵「球棒」，寓意「台灣打線強棒出擊」，每份售價188元，販售期間3月2日至3月15日，於台鐵各車站台鐵便當相關據點限量販售。

台鐵公司說，2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic）將於3月初隆重登場，為此推出「全壘打便當」，本次便當嚴選帶有棒球意象的「應援食材」進行設計，讓民眾邊吃邊應援，一起為台灣選手加油。

便當菜色選用一頭豬只能取下兩支的腱子骨製成「香滷豬棒腿」，象徵「球棒」寓意「台灣打線強棒出擊」，扎實飽滿的「獅子頭」象徵「棒球」寓意「球球都進好球帶」，醬香濃郁的「滷豆包」象徵「棒球手套」寓意「長打都能接殺成功」，鹹香入味的「紅燒紅蘿蔔」象徵「全壘打」寓意「場場都能紅不讓」，另搭配有兩道清脆爽口的季節時蔬。

「全壘打便當」每份售價188元，販售期間自115年3月2日至3月15日，於台鐵各車站台鐵便當相關據點限量販售，每日供應數量有限。

「全壘打便當」販售資訊 台北餐旅分處（七堵） 販售日期：115年3月2日至3月15日 販售地點：松山夢工場、南港夢工場、臺北夢工場，台鐵便當基隆店、七堵店、汐止店、樹林店、羅東店 販售時間：午餐時段，每日限量發售 售 價：188元/個 洽詢電話：02-24553561 台北餐旅分處（台北） 販售日期：115年3月2日至3月15日 販售地點：台鐵便當臺北1~4號店、台鐵便當板橋店 販售時間：午餐時段，每日限量發售 售 價：188元/個 洽詢電話：02-23619309 台中餐旅分處 販售日期：115年3月2日至3月15日 販售地點：台鐵便當新竹店、臺中店、彰化店、台中高鐵店 販售時間：午餐時段，每日限量發售 售 價：188元/個 洽詢電話：04-22224683 高雄餐旅分處 販售日期：115年3月2日至3月15日 販售地點：高雄東側店、新左營販賣店、左營高鐵販賣店、台南販賣店 販售時間：午餐時段，每日限量發售 售 價：188元/個 洽詢電話：07-2358765 花蓮餐旅分處 販售日期：115年3月2日至3月15日 販售地點：花蓮夢工場 販售時間：午餐時段，每日限量發售 售 價：188元/個 洽詢電話：03-8339328 花蓮餐旅分處（台東） 販售日期：115年3月2日至3月15日 販售地點：臺東夢工場 販售時間：午餐時段，每日限量發售 售 價：188元/個 洽詢電話：08-9235705

2026世界棒球經典賽將於3月初登場，為展現應援力，台鐵特別推出「全壘打便當」。圖／台鐵公司提供

2026世界棒球經典賽將於3月初登場，為展現應援力，台鐵特別推出「全壘打便當」。圖／台鐵公司提供