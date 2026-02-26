車子拋錨拖吊一次10萬！消基會批業者濫用留置權道路救援淪「危機財」

年假期間，一名女車主前往新北市烏來遊玩，途中車子疑似拋錨，遂聯繫拖車業者，將車子拖送到山下，前往新店區中興路一段某車行修理，未料，拖吊業者竟要價10萬元，讓女車主當場傻眼。消基會表示，台灣的道路救援已淪為「危機財」，坐地起價、濫用留置權成為業者斂財工具。

消基會呼籲，主管機關儘速研議制定「道路救援服務定型化契約應記載及不得記載事項」，明文禁止臨時追加未經書面同意之費用與全面免責條款，建立平面道路救援參考收費標準或合理計費上限。

消基會近期檢視「車輛道路救援糾紛案」顯示，消費者於百貨公司地下停車場拋錨，電話中已確認報價為二項費用(即出車費1200元與1公里50元計算之里程費)約新台幣1千多元，然而拖吊至救援車後，業者始提出服務確認表並臨時無端增加諸多費用項目而大大提高價格為新台幣約43000多元，否則留置車輛。此種「先拖再談」、「不從即扣」的手法，實質上已非單純價格爭議，而是以車輛作為談判籌碼的經濟脅迫。

消基會指出，當車輛拋錨、事故發生，本應是社會安全網啟動的時刻；然而，對部分不肖業者而言，卻成為趁火打劫、坐地起價的最佳時機。消費者在夜間、地下停車場、郊區山路等孤立無援的場景下，面對的是報價翻倍、費用暴增、甚至以「不付錢就不放車」為要脅的強硬態度。道路救援原是保障公共安全的必要服務，如今卻在制度真空與監管鬆散下，淪為部分業者牟取暴利的「危機財」。

從消費者提示的附件所載道路救援服務簽認表所載內容可見，業者列出基本出車費、休旅車救援費、全載加強固定費、絞盤作業費、夜間加成費、多次雜項作業費，並再加收一成服務費。更令人震驚的是，文件中明示「拖救費用收取後才會執行放車作業」、「若未當下付清將立即行使民法留置權」，甚至引用民法條文說明留置權的法律依據。此種以法律術語包裝的威嚇語句，對於身處事故現場、心急如焚的車主而言，幾乎形同心理壓迫。

部分業者辯稱「網站價格透明」、「消費者未詳閱條款」，甚至將責任推給車主「不看報價」。然而，在緊急事故情境中，消費者處於急迫、輕率或無經驗之狀態下，並無充分時間逐項閱讀複雜的收費條款，也難以理解各種「困難度費」、「特殊地段費」、「全載固定費」的合理性，甚至如前述事例於案發之初並未有收費條款。當價格事後在現場暴增數倍，且伴隨「不付錢就留車」的威嚇，所謂的「合意」早已失去自由意志的基礎。

消基會表示，目前我國僅對高速公路及快速道路訂有道路救援收費標準，至於平面道路、停車場、郊區山區等場域，則幾乎無統一規範。這種「半套監管」形同打開後門——在高速公路有標準，平面道路卻任憑市場喊價，制度缺口成投機溫床。

消基會呼籲政府強化稽查與跨機關合作，對不肖業者涉嫌以犯罪組織進行詐欺、恐嚇、強制之不法行為依法訴追究辦；並建立違規業者公開查詢機制，防止改名重操舊業。

消基會建議消費者事前就先做好功課，了解汽車拖吊相關資訊，如哪些是合法拖吊業者、收費標準等，以免誤上賊船；優先透過保險公司、原廠、銀行信用卡服務系統或熟悉品牌叫車。此外，要求派車前提供完整總額報價並截圖留存。未確認各項費用名目與金額及總金額前勿簽署任何文件。

消基會表示，消費者遭遇不合理加價可蒐證（錄音、拍照），必要時報警並撥打1950專線或消基會申訴。遭遇業者拖吊後臨時提高價格，不付清費用，則予以留置車輛之情形，消費者應即時蒐證（錄音、拍照）並報警處理，以避免車輛遭不肖業者留置且拖走車輛至他處而緩不濟急。